A táblagép IP68 besorolású S Pennel érkezik: a Galaxy Tab S9 széria az első a Samsung táblagépeinek történetében, amely megkapta az IP68 minősítést, ezáltal a felhasználók mind beltéren, mind kültéren bátran kihasználhatják az eszköz kreatív lehetőségeit.

A Galaxy Tab S9 Ultra 14,6 colos Dinamikus AMOLED 2X kijelzője lebilincselő és hordozható szórakozást kínál. A széria HDR10+ technológiája széles szín- és fényerőskálán jelenetről jelenetre, képkockáról képkockára elvégzi a tónusoptimalizálást. Az S9 termékcsalád dinamikus képfrissítési frekvenciája automatikusan állítja be a 60 és 120Hz közötti értéket, ezáltal egyensúlyt teremt a zavartalan válaszidő és az optimalizált akkumulátorhatékonyság között. A Szemkímélő mód alacsony, több mint 70%-kal csökkentett kékfény-kibocsátással kevésbé terheli a felhasználó szemét. A felhasználók a 16:10 képarányú kijelzőn ráadásul olyan minőségben nézhetnek filmeket, sorozatokat és tévéműsorokat, ahogyan azt a készítőik tervezték.

A széria készülékei négy, 20%-kal megnövelt hangszóróval járul hozzá a szórakozáshoz, AKG hangszórórendszerrel és Dolby Atmos hangzással biztosítják a kiterjedt térhangzást. A moziszerű hangélmény érdekében a Galaxy Tab S9 felhasználói egyéni beállítások közül választhatnak kifejezetten játékra, zenehallgatásra, videóhívásra és további tevékenységekre szabva. A Láthatóságjavító funkció mostantól a Galaxy Tab S9 sorozat készülékein is megtalálható, így a képernyő szabadtéri környezethez is egy szempillantás alatt alkalmazkodik. A funkció automatikusan érzékeli az erős fényviszonyokat, és ahhoz igazodva őrzi meg a kijelző élénkségét. A Smart Book Cover megáll a saját lábán, így a felhasználók álló vagy fektetett tájolásban is nézhetik, anélkül, hogy kézbe vennék a tabletet.

Forrás: Samsung

A Galaxy Tab S9 széria a korábbi készülékeknél vékonyabb, ugyanakkor rendkívül ütőképes. A Samsung legújabb okostelefonjainak processzora, a csúcsminőségű és villámgyors Snapdragon 8 Gen 2 Galaxyra tervezett mobilplatform hajtja a Galaxy Tab S9 széria készülékeit is. A Galaxy tabletek történetében először Párakamra (Vapor Chamber) technológia támogatja a maratoni streaminget, játékot vagy épp a videószerkesztést. Ez a termékcsalád eddigi leghőhatékonyabb sorozata, amelynek beépített Párakamráját kifejezetten a tabletek nagy terhelést igénylő folyamataihoz tervezték. Az új, kétirányú hőelvezetés hosszabb használati idővel is támogatja az eszközt a jobb teljesítmény elérésében és fenntartásában.

Utazáskor vagy munkavégzéskor útközben a Galaxy Tab S9 sorozat Book Cover állítható szögű és háttérvilágítású billentyűzetével és a DeX móddal az asztali számítógép élményét teremthetjük meg. A Book Cover billentyűzetnek köszönhetően a tablet könnyen hordozható PC-vé változhat, eközben a DeX Mode könnyedén követhető kurzorral, rugalmas ablakméretezéssel és -elrendezéssel, illetve Kiterjesztett képernyő (Second Screen) lehetőséggel rendelkezik, amelyekkel a táblagépet tükrözhetjük vagy kiterjeszthetjük egy számítógépre. Ráadásul, egy Google Meet hívás során gördülékenyebb megbeszélést biztosít a képernyő megosztásával és egy Samsung Notes dokumentum egyidejű, közös szerkesztésével.