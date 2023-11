A vállalatnak ugyan tudomása volt az Instagramon regisztrált több millió kiskorú felhasználóról, de fiókjaiknak csak töredékét törölte – derül ki a The Wall Street Journal és a The New York Times című amerikai napilap jelentéseiben leírt, nemrég nyilvánosságra hozott bírósági beadványból.

A 33 állam főügyésze által október végén benyújtott keresetet eredetileg részben kitakarva hozták nyilvánosságra. A panaszban idézett vállalati dokumentumok leírják, hogy

a Meta több munkatársa elismerte, a vállalat úgy tervezte meg termékeit, hogy kihasználja a fiatalok pszichés fejletlenségét, hiányosságait, például az impulzív viselkedést, a kortársak nyomásgyakorlására való fogékonyságot és az egyéb kockázatok alábecsülését.

Néhányan a vállalat munkatársai közül azt is elismerték, hogy a Facebook és az Instagram is népszerű a 13 év alatti gyerekek körében, akiknek a vállalati szabályzat szerint nem engedélyezett a közösségi platformok használata.

A Meta válasza

A Meta az Associated Pres amerikai hírügynökségnek adott nyilatkozatában közölte, hogy a beadvány félreértelmezi a vállalat elmúlt évtizedben végzett azon tevékenységét, hogy biztonságosabbá tegye a platformot a tizenévesek számára. A fiatalabb felhasználók kizárásával kapcsolatban

a Meta azzal érvelt, hogy az életkor ellenőrzése „összetett iparági kihívás”.

Ezzel szemben a Meta elmondta, hogy felhasználói életkorának ellenőrzését az alkalmazás-áruházakra és a szülőkre szeretné hárítani, és azt szeretné, hogy törvény írja elő, hogy az áruházak csak szülői jóváhagyással tehessék elérhetővé ezeket az appokat 16 év alattiaknak.