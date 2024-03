Egy 2019-es tanulmány a brokkoli tápanyagveszteségét vizsgálta a mikrohullámú sütőben, s azt mutatta ki, hogy a rövidebb főzési idők (a brokkoli esetében egy perc) nem veszélyeztetik a tápanyagtartalmát. Sőt, a gőzölés és a mikró még növelheti a legtöbb flavonoid tartalmát (a flavonidok olyan vegyületek, amelyek a szívbetegségek kockázatát csökkentik).

Egy másik tanulmányban a kutatók összehasonlították a különböző zöldségek fenoltartalmát főzés, párolás és mikrohullámú sütő használatakor. A mikrohullámú sütő és a gőzölés fenoltartalom-csökkenést okozott a tökben, a borsóban és a póréhagymában, de nem rontotta a spenót, a paprika, a brokkoli, vagy a zöldbab tápértékét.

„A mérsékelt hőkezelés hasznos eszköz lehet egyes zöldségek egészségügyi tulajdonságainak javításában” – írják a kutatók.

Veszélyes a műanyag edények mikrohullámú sütőben való melegítése?

Tudósok figyelmeztetnek a ftalátok fogyasztásának veszélyére. Hőnek kitéve ugyanis ezek a műanyag adalékok lebomlanak, és az élelmiszerekbe szivároghatnak.

Egy 2011-es tanulmányban a kutatók több mint 400 élelmiszer tárolására tervezett műanyag edényt vásároltak, és azt találták, hogy a többségéből olyan vegyszerek szivárogtak ki, amelyek megzavarják a hormonműködésünket és az anyagcsere-rendszerünket. Gyermekeknél a ftalátok emelhetik a vérnyomást és az inzulinrezisztenciát, ami növelheti az anyagcserezavarok, például a cukorbetegség és a magas vérnyomás kockázatát. Termékenységi problémákkal, asztmával és ADHD-vel is összefüggésbe hozzák. A ftalátok a pajzsmirigyhormonok potenciális károsítói: ezek a hormonok kulcsfontosságúak a csecsemők agyának terhesség alatti fejlődésében.

A biszfenolt (BPA) gyakran használják műanyag termékekben is. Egy 2020-as vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy a BPA belélegzése vagy elfogyasztása megzavarhatja a sejtek és a hormonok viselkedését, mivel receptorokhoz kötődik. Kutatók szerint ez rákhoz, hormonális zavarokhoz, termékenységi problémákhoz vezethet, és az immunrendszerünkre is hatással lehet.

A ftalátok mindenhol megtalálhatók – még a játékokban és a testápolókban is –, és még mindig nem világos, hogy mekkora kárt okoznak. De a legtöbb szakértő egyetért abban, hogy a műanyagokban található ftalátok hevítése növelheti az expozíciót.

Korábban úgy gondolták a szakértők, hogy a nagyobb dózis mérgező –

ma inkább az az álláspont, hogy nincs biztonságos expozíciós szint.

A kockázat csökkentésének legjobb módja, ha nem műanyag, hanem például kerámia edényeket használunk. Ha mégis műanyag edényeket vetünk be, legalább kerüljük azokat, amelyek torzulnak, mivel a régi, illetve a sérült darabok nagyobb valószínűséggel engednek ki vegyszereket. Ellenőrizhetjük az edény univerzális újrahasznosítási szimbólumát is, ami gyakran a termék alján található: a 3-as számmal és a „V” vagy „PVC” betűkkel ellátottak ftalátokat is tartalmaznak.

Biztonságos-e az ételek mikrohullámú sütőben való főzése vagy felmelegítése?

Még ha nem is használunk műanyagokat, az élelmiszerek mikrohullámú sütőben való melegítésének vannak más kockázatai: ilyen az egyenetlen melegítés és a magas hőmérsékletet. A mikróban az ételek nem egyenletesen sülnek át: lesznek olyan részek, amelyek forróbbak, mint mások.

Az ételek újramelegítése kockázatokkal jár. Az ételt mindig 82 C-ig kell melegíteni, hogy elpusztítsuk a káros baktériumokat. Mivel a baktériumok elszaporodhatnak minden alkalommal, amikor egy étel visszahűl,

nem szabad többször felmelegíteni az ételt.

Mi a helyzet a sugárbiztonsággal?

A mikrohullámú sugárzás teljesen ártalmatlan. A mikrók alacsony frekvenciájú elektromágneses sugárzást használnak – olyat, mint a villanykörték és a rádiók, és ezek a sütő belsejében maradnak. Még ha nem is ez lenne a helyzet, a hullámok akkor is ártalmatlanok. (Természetesen a mikrohullámú sütő hője nem ártalmatlan – soha ne tegyünk mondjuk élőlényt a mikrohullámú sütőbe. Nem városi legenda a nyolc éves kisfiú, aki egy macskát melegített fel).