A készülék jelentősen frissült sportfunkciók terén is, amelyek még jobban illeszkednek a felhasználók mindennapi szokásaihoz. Az új frissítések három fő területre koncentrálnak: a táplálkozásra, a mozgásra és a fittségre. Az egészséges étkezést megkönnyítendő frissült a Maradjon Fit! kalóriamenedzsment alkalmazás, amely 50 országban érhető el (beleértve hazánkat is), most már élelmiszer-adatbázissal is rendelkezik, azaz az elfogyasztott ételt és kalóriát az appból is ki tudjuk választani, nem feltétlenül kell manuálisan bevinnünk. A funkció emellett táplálkozási elemzéseket kínál a kiegyensúlyozott étrend és testmozgás elősegítése érdekében.

Testmozgásra ösztönzi a felhasználókat az okosórában bemutatkozó Okosjavaslatok funkció is. Ha a napi aktivitási vagy a fogyási célok nem teljesülnek, az óra a felhasználói szokások és az időjárási körülmények alapján javasol edzőgyakorlatokat és időtartamot. Tudományos alapú alvásfigyeléssel is rendelkezik, valamint új, alvás közbeni légzésfigyelés funkcióval bővült.

Hazánkban a fekete, rózsaszín, fehér és zöld fluoroelasztomer szíjas változata 59 990, a fehér bőr és a bőrbarát nejlon szíjas verzió pedig 69 990 Ft áron kapható. Májusban FreeBuds SE 2 fülhallgatót is adnak hozzá ajándékba.