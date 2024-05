Az innovatív felület elérhetővé teszi a hagyományos népzenei motívumok elsajátítását, értelmezését, még tökéletesebb kivitelezését, egyúttal elősegíti, hogy a népzene nagyobb teret nyerjen az online világban.



Fotó: Balint Hrotko / Forrás: Folk Me

Kárpát-medence legnagyobb online népzeneoktatási platformja, a Folk ME célja, hogy megkönnyítse a zenészek, népzeneoktatók és a zenetanulás iránt érdeklődők fejlődését, munkáját, tanulását. Az online népzeneoktatási eszköztár ötletgazdája Both Miklós, aki szerint a népzene oktatásában is elengedhetetlen a digitalizáció. A közösségi médiában az elmúlt években robbanásszerűen megnőttek az online oktatási felületek, emiatt is tartja szükségesnek a Hagyományok Háza főigazgatója, hogy a magyar népzenéből is nagy mennyiségű és jó minőségű anyagok legyenek elérhetőek az érdeklődők számára.

Fontos, hogy a népzene minél nagyobb arányban foglalja el az online teret

– fogalmaz Both Miklós. A felület – melyet páratlan szakmai érdeklődés övez nemcsak itthon, de külföldön is – a legmodernebb technikával felvett videó oktatóanyagokat, hangszerenként külön sávokon rögzített hanganyagokat, dalszövegeket, kottákat és eredeti forrásanyagokat kínál. Segítségével a felhasználók aktív résztvevőként ismerhetik meg a népzene eredeti előadásmódját.