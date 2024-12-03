2024.12.03. 06:00
Már a LinkedInen is átvernek: hogyan védekezhetünk?
A LinkedIn a világ legnagyobb üzleti közösségi hálózata – a Sapphire Sleet hackerei 10 millió dollárt csaltak ki a felhasználóiból.
Forrás: Shutterstock
A Microsoft elemzői szerint a szankciókkal sújtott Észak-Korea – feltehetően állami kötődésű – hackercsoportjai hamis profilokat hoztak létre a LinkedInen, majd toborzókat és álláskeresőket céloztak meg ezek segítségével.
A hackerek hamis készségfelmérő portálokat hoztak létre – gondoljunk itt akár általánosintelligencia-tesztekre, akár valamilyen speciális ismerettel kapcsolatos tesztekre, nyelvi felmérőkre –, és ezeket használták az áldozatok gépének megfertőzésére.
Ha valaki jelentkezni szeretett volna egy meghirdetett állásra, elirányították, hogy töltse ki a teszteket, ehhez pedig az operációs rendszerétől függően egy AppleScript (.scpt) vagy Visual Basic Script (.vbs) fájlt is küldtek neki, amely látszólag a teszt futtatásához volt szükséges.
A szkripteket azonban rosszindulatú programok telepítésére használták, majd a gépekről hitelesítő adatokat és kripotvaluta-pénztárcákat loptak. Mindehhez a hackerek befektetési bankok és pénzügyi szolgáltatók toborzást végző HR-munkatársának adták ki magukat a LinkedInen.
Régimódi? Használjon papírt, a számítógép mégis segíteni fog (videó)Papíros mesterséges intelligencia felület készült.
Az észak-koreai hackerek másik módszere, hogy a közösségi portálon kockázati tőkésnek adták ki magukat, majd befektetésre váró kis- és középvállalatok ügyvezetőjével szerveztek le online találkozókat. Amikor az áldozat megpróbált interneten csatlakozni az értekezlethez, hibaüzenet jelent meg a képernyőjén, és a probléma elhárításához őt is egy (fertőzött) kód telepítésére kérték.
A kampányban szerepet játszottak más országban üzemeltetett fedőcégek is, amelyeken keresztül a beavatott vagy éppen mit sem sejtő alkalmazottak bankszámlákat nyitottak és telefon-előfizetéseket kötöttek.
Egyes esetekben a hackerek olyan mesterségesintelligencia-platformokat is használtak, mint a Faceswap, hogy minél meggyőzőbb, professzionális megjelenésű LinkedIn-profilokat hozzanak létre, és a Microsoft beszámolója szerint a hanghívások során már hangmódosító, hangváltó szoftvereket is használtak.
Hogyan védekezhetünk az ilyen csalások ellen?
A G Data arra figyelmeztet, hogy a gépünkre semmikor ne telepítsünk ismeretlen helyről származó szoftvereket, kódokat, akkor sem, ha ezt kérik tőlünk. Egy valódi képességfelmérő futtatásához nem szükségesek pluszprogramok, ezeket szinte minden esetben úgy készítették el, hogy kompatibilisek legyenek az elterjedt böngészőkkel.
Ne adjunk távoli hozzáférést a gépünkhöz ismeretlen terméktámogatási csapatnak sem, mert ilyenkor kikerül a kezünkből az irányítás, és a gépünkre rejtett kártevők települhetnek.
Nézzük meg a küldő domainszerkezetét: sokat elárul
Végül ellenőrizzük a felkeresett weboldalak webcímét, különösen a címben szereplő utolsó pont előtti és utáni részt. A www.cegneve.atveres.com domain például az atveres.com oldalhoz tartozik, és a cegneve.hu.atveres.com is ugyanide tartozik. A fontos információ mindig az utolsó pont előtt és után van közvetlenül. A pont előtti rész mutatja a webcímet, a pont utáni rész pedig azt, hogy milyen országhoz (vagy domaintartományhoz) tartozik az adott domain. Viszont például a bankneve.hu/atveres valódi weboldal, amelyen a bank tájékoztatja az internetezőket a nevében elkövetett átverésekkel kapcsolatban.
Digitália
- Az új nukleáris rakéta megfelezheti a Marsra utazás idejét
- Ufóhívők! Megmagyarázhatatlan videófelvétel került napvilágra
- Szélvédőn megjelenített kijelzők új generációját dolgozták ki a BME kutatói
- Nyáron naponta 850 kiló kémiai UV-szűrő hatóanyag jut a Balatonba
- Techmilliárdosok: a világ második leggazdagabbja egy pillanatra megelőzte a leggazdagabbat