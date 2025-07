Le az unalmas mobilokkal: Nothing Phone 3

A londoni székhelyű Nothing technológiai vállalat bejelentette első valódi felsőkategóriás okostelefonját, a Phone (3)-at. A Nothing Phone 3 szokás szerint borogatja a tabukat: számos olyan megoldást alkalmaz, ami így vagy úgy, de megkülönbözteti a többségtől. Miközben éppen most akar a cég átlépni a középkategóriából a felsőbe.

„A technológia unalmassá vált, minden telefon ugyanúgy néz ki, ugyanolyan a használata és ugyanazt csinálja” – mondta Carl Pei, a Nothing vezérigazgatója. – „Két év koncentrált fejlesztés után a Phone (3) lett a válaszunk erre. Célunk, hogy a felhasználókat kreativitásra serkentsük, egyediséget fejezzünk ki. Nem követjük a trendeket, céltudatosan és a közösségünkkel együtt építkezünk."

A Phone (3) profi minőségű kamerarendszerrel rendelkezik, és veszteségmentes optikai zoommal bír. Gyenge fényviszonyok közt is részletgazdag felvételeket készíthetünk a kategóriájában vezető 1/1,3"-os főérzékelővel. Mindegyik kamerával éles, egyenletes 4K 60fps videót rögzíthetünk teljes optikai képstabilizátorral. A profi fotósokkal együttműködésben kifejlesztett beállítások pedig filmszerű megjelenést kölcsönöznek a felvételeknek, már az első használatkor.

Forrás: Nothing

A készüléken debütál a Glyph Matrix, a hátlapon található mikro-LED kijelző, amely intelligens, kifejező módot kínál a kapcsolattartásra. Segítségével kevesebbszer kell a telefon kijelzőjére pillantani, miközben a legfontosabb történések mindig láthatóak. A Flip to Record funkció a telefon lefordításával elkészíti az élő beszélgetések leiratát és összefoglalóját az Essential Space-en keresztül, a kijelző használata nélkül.

A Phone (3)-ban a legújabb Snapdragon 8s Gen 4 és 5150 mAh kapacitású szilícium-karbon akkumulátor található, amely jóval több mint egy teljes napot kibír, 65 W-os vezetékes és 15 W-os vezeték nélküli gyorstöltéssel. És itt a 6,67"-os AMOLED kijelző, prémium anyaghasználat és az IP68-as besorolás – nem kell félni vele a víztől.

A legfeltűnőbb újdonság a hátlapot uraló, teljesen új Glyph Matrix, amelyet úgy terveztek, hogy csökkentse a kijelzővel eltöltött időt, és közben egyszerűsítse a fontos információk átadását. Az alkalmazásspecifikus figyelmeztetésektől kezdve az érintés alapú értesítéseken át lehetővé teszi, hogy a felhasználó egy pillantásra tájékozódjon anélkül, hogy végtelen görgetésbe bonyolódna.