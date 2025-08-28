2 órája
Az elhízás elleni csodatabletta már a jóváhagyás küszöbén áll
Kedden közzétett vizsgálati adatok szerint az orforglipront szedő emberek bizonyítottan lényegesen több súlyt vesztenek, mint a placebót szedők.
Forrás: Shutterstock
A következő nagy dobás a fogyás-piacon várhatóan egy tabletta formájában szedhető elhízás elleni gyógyszer lesz.
Augusztus 26-án, kedden az Eli Lilly gyógyszergyár arról számolt be, hogy az orforglipron megfelelt a vállalat III. fázisú ATTAIN-2 vizsgálati referenciaértékeknek. A tanulmány szerint az orforglipront szedő emberek
jelentős javulást tapasztaltak a fogyásban és a vércukorszint szabályozásában
a placebót szedőkhöz képest. Két sikeres III. fázisú vizsgálat adataival felvértezve a vállalat kérelmet nyújt be az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalához (FDA). A gyógyszerrel kapcsolatos döntés jövőre várható.
Az úgynevezett ATTAIN-2 vizsgálatot 10 országban végezték, és több mint 1600, elhízott vagy túlsúlyos, 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő ember vett részt benne. Az önkénteseket véletlenszerűen osztották be placebóra vagy az orforglipron három különböző dózisának egyikére, amit naponta egyszer szedtek. A résztvevőket 72 héten keresztül követték nyomon.
Igaz, hogy a mobil tele van baktériumokkal? Hogyan tisztítsuk károsodás nélkül?Mosunk, fertőtlenítünk. De mi a helyzet a telefonjainkkal?
Akik nagyobb adagban szedték a gyógyszert, jelentősebb javulást mutattak. Az orforglipron legmagasabb dózisát kapók átlagosan a kiindulási testsúlyuk 10%-át veszítették el, szemben a placebót szedőknél megfigyelt 2,5%-os súlycsökkenéssel.
Az orforglipron ugyanolyan biztonságosnak és tolerálhatónak tűnt, mint más létező GLP-1 gyógyszerek. A gyakori mellékhatások közé tartozott a hasmenés, a hányás és a székrekedés (gyakoribb a legnagyobb dózist kapóknál). A legnagyobb dózist kapó résztvevők körülbelül 10%-a hagyta abba a kezelést a mellékhatások miatt, szemben a placebót kapók 5%-ával.
Ezek az eredmények a vállalat ATTAIN-1 vizsgálatának hasonló megállapításait követik, amit a hónap elején tettek közzé. Abban a gyógyszert túlsúlyos vagy elhízott, de 2-es típusú cukorbetegségben nem szenvedő embereken tesztelték.
„Ezekkel a kedvező adatokkal a kezünkben sürgősen a globális beadványok felé fordulunk, hogy kielégíthessük a várakozó betegek igényeit” – közölte Kenneth Custer, az Eli Lilly elnöke.
Egy versenyző van jelenleg a piacon
Jelenleg csak egyetlen GLP-1 tabletta van a piacon: a Novo Nordisk Rybelsus nevű terméke, amely a nagy sikerű szemaglutid (az Ozempic és a Wegovy hatóanyaga) szájon át szedhető formáját kínálja: ezt a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére engedélyezték.
A Novo Nordisk FDA-jóváhagyást kért elhízás kezelésére a szemaglutid nagyobb dózisú, szintén orális változatára, amit még idén megkaphatnak. Az Eli Lilly orforglipronja azonban az első újgenerációs GLP-1 tabletta lenne a fogyáshoz, ha jóváhagyják.
Mindent visz az orforglipron?
Bármennyire is nagy jelentőségű, az orforglipron valószínűleg nem fogja kiszorítani versenytársait.
Először is, a gyógyszer valószínűleg nem múlja felül a legújabb GLP-1 terápiákat. Az eddigi legjobb eredményeit mutató ATTAIN-1 vizsgálatban az orforglipront szedő betegek átlagosan kiindulási testsúlyuk 12,4%-át vesztették el, ami kevéssel elmarad a Novo Nordisk injekciós vizsgálataiban megfigyelt nagyjából 14%-os súlycsökkenéstől, és az Eli Lilly tirzepatidjától, egy kettős GLP-1/GIP gyógyszerrel kapott eredményektől is. A Novo Nordisk nagy dózisú szemaglutid tablettájának év végére várható megjelenése szintén elviheti az orforglipron vásárlói bázisának egy részét.
Fontos megjegyezni viszont, hogy sok potenciális felhasználó előnyben részesítheti a napi tabletta beszedésének kényelmét a heti szubkután (közvetlenül a bőr alatti kötőszövetbe juttatott) injekcióval szemben, még akkor is, ha a szájon át szedhető megoldás hatékonysága picit kisebb.
Ráadásul egy tabletta valószínűleg könnyebben állítható elő tömegesen, mint az injekciós változat. És lehetnek számosan olyanok is, akik korábban nem reagáltak a meglévő terápiákra, és nekik előnyös lenne az orforglipron kipróbálása.
Bizonyára nem az orforglipron tabletta lesz az utolsó dobás a legjobb elhízás elleni gyógyszer fejlesztéséért folyó küzdelemben. Más kérdés, hogy a pirulák hány embert segítenek tovább tétlenkedni ahelyett, hogy aktívan tennének az elhízás ellen, kevesebb szemetet ennének és mozognának.
Digitália
- A kudarcok után a SpaceX rakétája végül felszállt
- Szaúdi mesterséges intelligencia cég halal chatbotot indított
- Igaz, hogy a mobil tele van baktériumokkal? Hogyan tisztítsuk károsodás nélkül?
- Megint kudarcba fulladt a Starship tesztrepülése
- Hallássegítő okosszemüveg érkezhet jövőre – kémkedéstől félnek a kritikusok