Digitália

5 órája

Nyáron naponta 850 kiló kémiai UV-szűrő hatóanyag jut a Balatonba

Címkék#Balaton#uv#napvédő#környezetszennyezés#koncentráció

A fényvédő készítmények UV-szűrő hatóanyagait vizsgálták a HUN-REN Központ kutatói a Balaton vizében és megdöbbentő számot kaptak: a nyári csúcsszezonban naponta akár 850 kilogramm (!) kémiai UV-szűrő hatóanyag juthat legnagyobb tavunkba.

MW
Nyáron naponta 850 kiló kémiai UV-szűrő hatóanyag jut a Balatonba

Balaton-átúszás résztvevője Révfülöpnél

Forrás: MTI

Fotó: Krizsán Csaba

A nyári kánikulában fürdőzők százezrei keresik fel a Balatont, hogy felfrissüljenek annak vizében. A napsugarak által okozott leégés és a bőrkárosodás ellen legtöbben fényvédő kozmetikai készítményeket (naptejeket, napkrémeket) használnak. Ezek hatóanyagai, az UV-szűrők a bőrre felhordva megvédik azt az UV-sugarak káros hatásaitól.

A fényvédőknek alapvetően két típusa van:

- Fizikai UV-szűrők – apró ásványi részecskék segítségével a bőrfelszínen visszaverik a napsugarakat

- Kémiai (szintetikus) UV-szűrők – hatóanyagaik felszívódnak a bőr mélyebb rétegeibe, és ott elnyelik az UV-sugárzás energiáját.

A vízi környezet szempontjából  elsősorban a kémiai UV-szűrők jelentenek problémát, mert fürdőzés közben ezek egy része lemosódik a bőrről, és így a tó vizébe kerül. És ez valójában nagy terhelést is jelent a Balaton élővilágának.

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Ökofiziológiai és Környezettoxikológiai Kutatócsoportjának számításai alapján nyáron a Balatonba naponta 850 kiló kémiai UV-szűrő hatóanyag jut. Nem meglepő tehát, hogy ezek a vegyületek kimutathatók a vízből, az üledékből és a vízi élőlényekből is – például algákból, kagylókból.

Az intézet kutatói három éve rendszeresen ellenőrzik a Balaton 13 népszerű strandját. A mérések során az öt leggyakrabban használt kémiai UV-szűrő vegyület koncentrációját követik nyomon, és értékelik azok ökológiai kockázatait is. A kutatások nemcsak a szennyezés mértékének feltárását célozzák. Laboratóriumi kísérletekben vizsgálják, milyen hatást gyakorolnak ezek az anyagok a vízi élőlényekre, és dolgoznak azon is, hogy hogyan lehetne hatékonyan eltávolítani ezeket a szennyező vegyületeket a vízből.

A HUN-REN BLKI a számos kutatási irányvonala mellett, céges partnerével közösen, célul tűzte ki egy természetes UV-szűrő vegyületcsoport azonosítását, amelyekből környezetbarát termékek születhetnek majd a jövőben.

