Egy gyermek öngyilkossága után vezet be szülői felügyeletet a ChatGPT

A chatbotot üzemeltető amerikai OpenAI cég bejelentette, hogy szülői felügyeleti mechanizmust vezet be a platformon, miután augusztus végén amerikai szülők azzal vádolták meg a ChatGPT-t, hogy öngyilkosságra buzdította gyermeküket.

A következő hónaptól a szülők összekapcsolhatják fiókjukat tizenéves gyermekük fiókjával, és

ellenőrizhetik, hogy a ChatGPT hogyan válaszol gyermeküknek a modell viselkedési szabályai alapján

– közölte az OpenAI egy blogbejegyzésben.

A vállalat szerint a szülők értesítést kaphatnak, ha a platform gyermekük beszélgetéseiben „akut szorongást” észlel, és ellenőrizhetik a fiók beállításait.