Izgalmas kihívás

48 perce

Feltérképezné a Holdat? Most megteheti!

Címkék#Hold#távcső#térkép#NASA

A NASA és a nemzetközi kutatócsoportok közösségi programja most lehetőséget kínál arra, hogy bárki hozzájáruljon a Hold felszínének részletes feltérképezéséhez. Egy egyszerű regisztráció után bárki segítheti a tudósokat a kráterek és felszíni formák azonosításában.

MW
Feltérképezné a Holdat? Most megteheti!

A Hold kutatása az emberiség egyik leginspirálóbb vállalkozása (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Ha részt kívánunk venni a Hold térképezésében és az olvadéktócsák, valamint kráterek és sziklák eloszlása közötti kapcsolat felderítésében, a NASA által támogatott oldalon kell regisztrálni, írja a csillagászat.hu-ra hivatkozva a Magyar Nemzet. 

Close-up,Moon,Photography,With,Sharp,Details
A Hold felszínének feltérképezése izgalmas feladat (illusztráció)
Forrás: Shutterstock

A regisztráció után néhány alapvető jogi feltételt el kell fogadnunk, majd egy útmutató oldalra jutunk, ahol megismerkedhetünk a programmal, illetve kipróbálhatjuk magát a digitalizálást is. Ezt megelőzőn még fel kell építenünk a saját profilunkat, ami néhány perc alatt elvégezhető.

Ha mindezek sikeresen megtörténnek, elkezdhetjük a munkát, amivel kísérőnk felszínfejlődésének megértésében segítünk. Az online aktivitást érdemes kiegészíteni egy kis távcsöves nézelődéssel is – nagyobb alakzatok megismerésére a legegyszerűbb távcső is használható a Holdnál. 

Ha nincs megfelelő műszerünk, keressünk egy közeli csillagvizsgálót vagy tájékozódjunk az MCSE Hold megfigyelő oldalán, illetve kereshetünk online holdas térképeket is a neten. A távcsövezés ideálisan egészíti ki a részletes űrszondás adatok feldolgozását, és teljes élményt nyújt. Ha azonosítottunk jó néhány sziklát, esetleg megszilárdult lávatócsát, keressük meg a vidéket távcsővel is – utóbbinál természetesen nem látjuk az apró részleteket, de mégis élvezetes saját szemünkkel is megnézni a vidéket, amit online térképeztünk – olvasható a cikkben, amiben arra is választ kapunk, hogy a holdi felszínalakulások feltérképezése miért kézi úton a legegyszerűbb.

 

