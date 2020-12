3D hologramban megjelenít fotót, videót az új készülék

Olyan valóságos a képe, hogy a gyártó a bemutató videó elején rögzíti, nem használtak különleges effekteket, a hologram valódi.

A legújabb iPhone-ok lenyűgöző 3D fotókat és videókat tudnak készíteni a LiDAR szenzoruk felhasználásával, de természetesen nincs 3D kijelzőjük. A holografikus megjelenítés sokszor megálmodott ötletének igényes megvalósításával most rukkolt elő a Kickstarteren egy csapat.

A Looking Glass Portrait nem is olyan őrült ötlet

Ezzel az elnevezéssel 7,9 hüvelykes asztali megjelenítőt állítottak elő. Leegyszerűsítő túlzás lenne képkeretnek nevezni a kijelzőt, amibe beépítettek egy Raspberry Pi 4-es számítógépet is.

Volt már ilyen, például a Sony is megcsinálta már a 3D szemüveg nélküli holografikus kijelzőjét, csak hát az elképesztő 5000 dollárba kerül, míg a Looking Glass Portrait csak 349 dollár lesz.

A képek százfokos szögtartományban megtekinthetők, a videoklipeket pedig akár kiváló 60 fps (képkocka per másodperc) sebességgel is le lehet játszani.

Mintha valami üvegtartályban elfogott szellemként lebegnének benne a képek.

A kütyü képes önállóan működni, vagy párosítható Mac-kel vagy PC-vel. Saját PC és Mac szoftvere van, amely átalakítja a fényképeket Looking Glass 3D képekké, és betölti őket a kijelzőre.

A 7,9 hüvelykes 4: 3 méretű kijelző 2048 x 1536 képpontos felbontású, valamivel tehát kevésbé részletes a jobb készülékek fotóinál. De

a 3D-s mélység és a nagy látószög együttesen egészen szokatlan, újszerű hatást eredményez.

A gyártó vezérigazgatója, Shawn Frayne úgy véli, ezek a kijelzők ugródeszkaként szolgálnak a holografikus kommunikáció számára. A mélységérzékelésre képes kamerák, így például az iPhone TrueDepth kamerája, a RealSense fényképezőgépe vagy a Microsoft Azure Kinect olyan 3D videókat rögzíthetnek, amelyek megjeleníthetők a Looking Glass Portrait-n, s elküldhetők másoknak is. Mint a videón látható, animoji-szerű karakterek „bábozására” is lehetett használni a kijelzőket.

Ez az asztali 3D-s megjelenítő egy lépéssel közelebb visz a Star Wars messzi-messzi galaxisának hologramjához.

A kifejezetten vállalkozó kedvűek merészen most, előrendelésben már 199 dolláért rárepülhetnek, bár a kütyüt csak 2021 közepén szállítják majd a Looking Glass Factory előrendelős weboldala szerint.