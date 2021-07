82 éves pilótanővel repül az űrbe három hét múlva Jeff Bezos (videó)

Bezos űrvállalata közölte, hogy az alábbi képünkön látható egykori pilótanő mellett Jeff Bezos fivére és egy jótékonysági árverés győztese lesz a New Shepard rakétán, amely tíz percet tölt majd a világűrben, mielőtt visszatérne a Földre.

Funk egyike volt azoknak a Mercury 13 programban résztvevő nőknek, akik űrhajóskiképzést kaptak az 1960-as években, de sohasem juthattak ki az űrbe vagy válhattak a NASA űrhajóscsapatának tagjaivá, mert nők voltak. Abban az időszakban a NASA összes űrhajósa férfi és katonai tesztpilóta volt.

Bezos Instagramon közzétett videójában Funk elmesélte, hogy „mesésen” érzi magát a meghívás miatt. Mint hozzátette:

„Mikor azt mondták nekem, hogy lány vagy, és ezt nem tudod megcsinálni, úgy gondoltam, mindegy, hogy az ember kicsoda, ha valamit meg akar tenni, akkor meg tudja tenni. Szeretek olyasmit csinálni, amit korábban senki” – mondta.

Is it ever too late to be an astronaut? Not for #Wallyfunk – she’s been invited to fly on @BlueOrigin’s first flight as their honored guest! #WallysFlight is for all of us. It changes our horizons — and the world. Thanks @JeffBezos — and @blueorigin! https://t.co/CDLL8y8XYU pic.twitter.com/CVUDkDEv5R

— Cady Coleman (@Astro_Cady) July 1, 2021