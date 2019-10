A digitalizáció az egyik ok, hogy harapóssá válnak a gyerekek

A kisgyerekek túl sok időt töltenek a képernyő előtt, ami nehézséget okoz náluk a kommunikációban és az érzelmeik kifejezésében – írja a hirado.hu a Daily Mail cikke alapján.

Ettől pedig idegesek lesznek, amit harapással vezetnek le – állítják a szakértők.

Egy óvodákban végzett közvélemény-kutatásban a dolgozók 27 százaléka vélte úgy, hogy

Az ezer megkérdezett főből pedig 62 százalék mondta, gyakran tapasztalják, hogy a gyerekek megharapják az óvónőket.

Children who bite other youngsters or staff at nurseries are doing so 'because technology has stunted their ability to express emotions' https://t.co/vMVvph6a1j

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 7, 2019