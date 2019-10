A jegybank irányt szabna a fintech szektornak

Az MNB a mandátumából következően köteles támogatni a pénzügyi innovációt.

Olyan időket élünk, amikor nap mint nap egyszerre fantasztikus és ijesztő hírek érkeznek, amelyek alapjaiban változtathatják meg a pénzügyi szolgáltatások piacát – mondta Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyeleti elnöke a jegybank Fintech stratégiájának bemutatása kapcsán – írja a Világgazdaság.

Az átalakulás útját megvilágítva Kincses Attila, a McKinsey partnere arra hívta fel a figyelmet, hogy az autóiparban ma már a kocsikat 70 százalékban külső beszállítók gyártják, és hasonló átalakulás prognosztizálható a pénzügyi területen is tíz éven belül. A pénzintézetek, biztosítók lényegében csak a brandet adják majd, amelynek alapján az ügyfelek bizalma fennmarad a pénzügyi közvetítőrendszerben.

Ám az, hogy a háttérterületeket ki látja el, vagy hogy például ki elemzi az adatokat, másodlagos lesz a fogyasztó számára, ha azt érzi, hogy valóban az igényeire szabott, személyes szolgáltatást kap.

Kandrács Csaba szerint a pénzügyi innovációnak és a stabilitásnak azonban kéz a kézben kell járnia. Az MNB a mandátumából következően köteles támogatni a pénzügyi innovációt, feladata, hogy leépítse a fejlődés előtti akadályokat, ám őrködnie kell a pénzügyi szektor biztonságán is.

Ez kényes egyensúly, hiszen ügyelni kell az arányokra, éppen ezért hozott létre a fintech terület működését elősegítendő külön ügyvezető igazgatóságot az MNB.

A jegybank már hónapok óta működteti az Innovation Hubot, ahol az érintettek és az érdeklődők megismerhetik a szabályozási problémákat, és kérdéseket tehetnek fel a jegybanknak. Ezenkívül már működik a fintech tesztpályájának számító Regulatory Sandbox is, ahol a fejlesztéseket az MNB felügyelete mellett, a hatályos szabályok bizonyos részeit figyelmen kívül hagyva van lehetőség kipróbálni.

Ugyanakkor az innovációkban rejlő lehetőségek mellett a veszélyeket is fel kell tudni térképezni. Ezért Kandrács Csaba szerint az MNB-ben a felügyeleti oldalon is működik egy pénzügyi innovációs labor, amelynek az a feladata, hogy a felügyeleti oldallal is megértesse a fejlesztéseket, és felkészüljön az ellenőrzésükre.