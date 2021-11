A Nemzetközi Űrállomás űrhajósainak veszélyeztetésével vádolják Moszkvát

Antony Blinken amerikai külügyminiszter hétfőn este elítélte „a felelőtlen” rakétatesztet. Mint mondta,

Az amerikai űrparancsnokság közlése szerint a hétfőn végrehajtott rakétateszt következtében több mint 1500, nyomon követhető, alacsony Föld-körüli pályán keringő törmelék keletkezett. Ezek feltehetően több százezer kisebb szilánkra fognak szétesni és évekig, ha nem évtizedekig fognak keringeni a Föld körül.

In addition to these images, Slingshot Aerospace’s partner @numerica_corp has also provided a video from shortly after impact. The circled areas show the newly created debris in LEO from the Russian anti-satellite test (#ASAT) against #Cosmos1408. pic.twitter.com/E1FZbjVZEy

— Slingshot Aerospace (@sling_shot_aero) November 15, 2021