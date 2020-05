Akik inkább igyekeznek eltűnni a közösségi oldalakról

Ötből négyen már megpróbálták eltávolítani a privát adataikat a weboldalakról vagy a közösségi médiából. Minden harmadiknak nem sikerül.

Egyre több felhasználót zavar, hogy személyes adataik elérhetőek az online térben. Sőt, 82%-uk arról számolt be, hogy már megpróbálta eltávolítani a privát adatait a weboldalakról vagy a közösségi médiából.

Egyharmaduknak azonban fogalma sincs arról, hogyan kellene törölni a nyomokat.

Ezek a megállapítások rávilágítanak arra, hogy alapvetően fontos a személyes adataink és az online interakcióink bizalmasságának védelme annak érdekében, hogy a technológia vívmányait a javunkra fordíthassuk. A Kaspersky 23 országra kiterjedő új fogyasztói felmérése az online adatvédelemmel kapcsolatos fogyasztói attitűdöket vizsgálja, s keresi a választ, hogy

milyen lépéseket tesznek az emberek annak megelőzésére, hogy a privát adataik rossz kezekbe kerüljenek.

A fogyasztók nem csak a saját privát adataik miatt aggódnak, hanem a szeretteik adataiért is. A jelentésből kiderül, a fogyasztók 24%-a mondta azt, hogy a saját személyes adatai vagy a családjára vonatkozó információk a hozzájárulása nélkül kerültek nyilvánosságra.

Az ilyen jelenségek miatt tudatosabb döntéseket hoznak a személyes adataik tárolásának módjáról és helyéről, hogy az arra jogosulatlan személyek ne tekinthessék meg vagy ne használhassák fel azokat.

Az emberek jelentős hányada további intézkedéseket tesz az internetes böngészéskor, hogy elrejtse az adatait a kiberbűnözők elől (43%), az általuk látogatott weboldalak elől (41%), és más olyan személyek elől, akik szintén hozzáférnek az adott készülékhez (37%). Olyan fogyasztók is akadnak, akik óvakodnak attól, hogy a személyes adataikat a készülékeiken tárolják. Egyötödük (21%-uk) például arról is beszámolt, hogy aggódik a mobil készülékein használt alkalmazások által gyűjtött személyes adatok miatt.

„Számos módja van a digitális lábnyomunk ellenőrzés alatt tartásának. Az egyik az, hogy oda kell figyelnünk arra, kivel osztjuk meg a személyes adatainkat, és tudnunk kell, hogy miként használhatják fel őket.

Minden, ami felkerül az internetre, hosszú ideig emberek széles köre számára marad hozzáférhető, ha csak nem teszünk konkrét intézkedéseket a védelem érdekében.

Ha tudjuk, hogy miként tarthatjuk a személyes adatainkat biztonságban az interneten, és miként kezelhetjük hatékonyan az adataink tárolási helyét, akkor máris tettünk egy lépést a pozitív online jelenlét biztosítása, a személyes hírnevünk javítása és a jövőbeli lehetőségek megnyitása felé” – mondta Marina Titova, a Kaspersky illetékese.

A biztonsági cég a következőket javasolja a felhasználóknak a személyes adatok biztonságban tartására:

• Vezessenek listát az online fiókjaikról, hogy teljesen átlássák, mely szolgáltatások és weboldalak tárolhatják a személyes adataikat.

• Kezdjék el használni a Privacy Checker szolgáltatást, amely segít annak eldöntésében, hogy privátra állítsák-e a közösségi média profiljaikat. A privát profil megnehezíti, hogy a harmadik felek rábukkanjanak a nagyon személyes jellegű adatokra.

• Egy adott alkalmazás által tett potenciálisan veszélyes vagy megkérdőjelezhető kérések azonosításához és a szokványos engedélyek különböző típusaihoz kapcsolódó kockázatok megismeréséhez telepítsék fel a Security Cloud szoftvert. Ez a termék egy úgynevezett „Do Not Track” (azaz nyomon követés tiltása) funkciót is tartalmaz, amely megakadályozza a weboldalakon végzett műveleteket figyelő, információkat begyűjtő nyomon követő elemek betöltését.

• Az európai felhasználók az Undatify digitális asszisztens használatával egyszerűsíthetik le az interneten az engedélyük nélkül közzétett személyes adatok feletti ellenőrzés visszaszerzésének folyamatát. Az új szolgáltatás kapcsolatba lép azokkal a szervezetekkel, amelyek személyes adatokat tárolhatnak, így a személyes adatok a GDPR előírásainak megfelelően megoszthatók a felhasználóval, vagy akár törölhetők is.

Borítóképünk illusztráció