Blamázs: higgyük el, amit a Facebook ígér?

A közösségi portál indítja a „Előzmények törlése” eszközt – csak az éppen semmit nem töröl.

Megint egy nagy arccal belengetett, esztendős ígéret, ami gyakorlatilag nem hoz semmit. Egy éve, hogy Mark Zuckerberg – a Cambridge Analytica adatkezelési botrány hatására – a fejlesztői konferenciáján bejelentette, hogy egy-két hónapon belül elérhetővé teszi „Clear History” nevű segédeszközét, ami végre lehetővé teszi a fészbukolóknak, hogy ne árulkodjanak a weben az adataik.

A pár hónapból egy év lett, az ígért lehetőségből meg csak látszat.

A most több országban, így Írországban, Spanyolországban és Dél-Koreában bevezetett, majd hónapokon belül az egész világot, így hazánkat is elérő fejlesztés azonban csak „leválasztja” az adatokat a felhasználói fiókról, de nem törli azokat – mutat rá a The Guardian.

Elvileg ezzel az eszközzel lehetne kikapcsolni, hogy a számítógépünkről, mobilunkról a Facebook „kinézzen”, s olyan, más forrásból, teszem azt, böngészőkből, keresőkből származó adatokat is felhasználjon, amikhez igazán semmi köze nem lenne.

Az új adatvédelmi feature azonban csak „lecsatlakoztatja” a Facebook-fiókról a külső tevékenységet, de ezzel mindössze az úgynevezett célzott hirdetések számát csökkenti:

az adatok nem törlődnek, maradnak a Facebook szerverein.

Stephanie Max, a Facebook termékmenedzsere elismerte, hogy „a funkció hatással lehet a hirdetők bevételére, mivel az internetes előzmények fontosak a Facebook platformon történő sikeres célzás szempontjából”. És kiemelte, hogy a Facebook volt az első online hirdető cég, amely ilyen funkciót kínált.

Ehhez képest Mark Zuckerberg vezérigazgató az óriáscég F8-as konferenciáján 2018 májusában azt ígérte, hogy a felhasználók egy kattintással törölhetik majd a böngészési előzményeiket.

Borítóképünk illusztráció: Shutterstock