Elérhető a hamarosan megjelenő Arcane főcímdala

Ezeket a dalokat már el is lehet menteni a különböző zene-streaming platformokon.

Magyar idő szerint november 7-én 04:00-kor válik elérhetővé Netflixen az Arcane, mellyel egy időben Twitch-en is leadják a sorozat első epizódját, amit

A Riot Games az elmúlt években kiemelkedő szerepet ért el a zeneiparban is, a saját, illetve ismert előadókkal közös szerzeményeik bejárták a világot, emberek elképesztő tömegét hozzák lázba, ha bejelentenek egy új dalt.

Az Arcane debütálását nem kevesebb, mint 11 új zenével ünneplik, melyek mindegyike különböző műfaj, és ezek között ott van a sorozat főcímdala is, melyet a világhírű Imagine Dragons szállít, és már el is érhető.

A többi dal előadói listája, címe és megjelenésük időpontja:

November 7

Playground – feat. Bea Miller

Our Love – feat. Curtis Harding, Jazmine Sullivan

Goodbye – feat. Ramsey

November 14

Dirty Little Animals – feat. Bones UK

Guns For Hire – feat. Woodkid

November 21

Misfit Toys – feat. Pusha T, Mako

Dynasties and Dystopia – feat. Denzel Curry, Gizzle, Bren Joy

Snakes – feat. Pvris, Miyavi

When Everything Went Wrong – feat. Fantastic Negrito

What Could Have Been – Sting ft. Ray Chen