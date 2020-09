Ezeken a mobilokon nem lehet többé Pokémon Go-t játszani

A járvány sem talált igazán fogást a virtuális szörnyetegek vadászatán, a gyártó Niantic Labs bölcsen könnyebbé tette a beltéri játszadozást. A Sensor Tower adatai szerint a kezdeti nagy fellángolás csak keveset esett vissza, hiszen a számukra igazán érdekes játékosok – vagyis akik pénzt költenek az alkalmazáson belül, s nem elégednek meg az ingyenmenüvel – száma tavaly újra nőtt 10 százalékkal.

A játék a 2016-os megjelenése után kicsit megingott, de kedvelőinek száma azóta is nő (alább a játékosok költése millió dollárban).

Az utolsó adatok szerint úgy tűnik, a növekedés nem állt meg, csak az idei második negyedév – nyakig a COVID-ban – 38 százalékos bővüléssel 254 millió dollárt hozott.

Mint a Sensor Tower diagramja mutatja, ez lett a hely alapú játékok körében minden idők legsikeresebbje.

Talán ezért is láthatta elérkezettnek az időpontot a Niantic Labs bejelenteni, hogy októbertől a korszerűtlen készülékeken nem lehet többé pokémonozni.

In an upcoming update to Pokémon GO in October, we will end support for Android 5, iOS 10, and iOS 11, as well as iPhone 5s and iPhone 6 devices. Trainers with devices not specifically listed here will not be affected and don’t need to take any action.

