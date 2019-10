Ezeket az alkalmazásokat töröljük: brutálisan lassítják az okostelefont

Gyorsan feleszik a szuflát az akkumulátorból, fölöslegesen használják az adatforgalmat, rontják az androidos mobilok teljesítményét.

Csak haszonnal jár, költségekkel nem, ha megtisztítjuk az okostelefont a szükségtelen appoktól.

Memóriakezelők

Az Android hőskorából származnak ezek a megoldások, amelyek fejlesztőik szerint felszabadítják a futó alkalmazások által foglalt memóriát.

Valójában – ha egyáltalán van probléma – mondjuk egy nagyon olcsó, gyenge teljesítményű mobillal, akkor is növelik és nem megszüntetik a bajt. Ezek az alkalmazások ugyanis újra és újra használják a készülék kapacitását, mivel örökösen bezárják és újraindítják az alkalmazásokat, holott az appok indítása gyorsabb, ha a futó memóriából töltődnek be. Ha meg már túl sok fut, az utóbbi évek androidos memóriakezelése felhasználói beavatkozás nélkül is kihajítja a fölösleget.

Clean Master (vagy bármilyen más tisztogató app)

Esetükben az az ígéret, hogy az eltávolított alkalmazások maradványait semmisítik meg, hogy növeljék a teljesítményt.

Bár igaz, a törölt alkalmazások néha maguk mögött hagynak némi szemetet, gyorsítótárban tárolt adatokat, ezek felszámolásához

nincs szükség dedikált tisztogató appra.

Egyszerűen lépjünk (a legtöbb telefonon ilyen, vagy hasonló elnevezés alatt) a Beállítások / Tárhely menüpontba és érintsük meg a Gyorsítótárazott adatok opciót. Itt lehet a maradványokat kitörölni.

A másik lehetőség, hogy az egyes alkalmazásokban töröljük a cache-t, az ideiglenes tárolót: ilyenkor a Beállítások / Alkalmazások alatt a konkrét app tárhelyét tisztítsuk meg egy érintéssel.

A Clean Master és társai több szuflát rabolnak, mint amennyit felszabadítanak: távolítsuk el ezeket.

Facebook

Nem csupán arról van szó, hogy a Cambridge Analytica óta is nyakra-főre adatvédelmi botrányokkal hozzák hírbe a Facebookot.

Mindettől eltekintve is a legcélszerűbb törölni a Facebookot alkalmazást, s böngészőből fészbukolni.

Gyakorlatilag minden funkciója elérhető így, böngészőből is, csak onnét kezdve nem kér le állandóan adatokat a készülékről, nem értesít olyasmikről, amikről alkalmasint nem is kérdeztük, s – fájdalom! – azt sem tudja többé kényelmesen puskázni, hogy milyen hirdetésekkel lenne célszerű bombázni bennünket.

Ha annyira megszoktuk, ott van helyette a Facebook Lite, de arra sincs szükség: a közösségi oldal alkalmazásának eltávolításával gyorsabb és kevésbé energiapazarló lesz a telefon.

Akkumulátoroptimalizálók

Hasonlóan a cikk elején említett memóriakezelőkhöz, valóságos csodákat ígérnek – valójában jó, ha nem rontják a teljesítményt.

Ahhoz, hogy valóban növelni lehessen az akkumulátor élettartamát, mélyen bele kellene nyúlni az operációs rendszer működésébe és felül kellene írni az Android működését – ez pedig csak root jogokkal lehetséges. Bármit ígér az app, root jogosultságok nélkül legfeljebb meggyőző látszatot tud kelteni, de attól, hogy automatikusan bezárja az akkuzabáló alkalmazásokat, azok rendre megint újra elindulnak. Így aztán valójában inkább nő az energiafogyasztás.