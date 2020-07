Gyerekek, Magyarországra ért a YouTube Kids!

Könnyebb lesz megtalálni a gyerekek kedvenc videóit, a szülők pedig egyszerű eszközökkel választhatják ki a megfelelő csatornákat, határozhatják meg a videónézésre fordítható időt, a gyermekeik családbarát módon használhatják a YouTube Kidset.

A YouTube Kids egyszerűbbé teszi, hogy a gyerekek számára kedves rajzfilmeket keressünk, mondókákat hallgassunk, valamint megtaláljuk a választ különféle matematikával, tudományokkal vagy természettel kapcsolatos kérdésekre.

Öt évvel ezelőtti indulása óta a YouTube Kids a piacon elérhető egyik legnépszerűbb gyermekeknek fejlesztett alkalmazás lett – mostantól pedig Magyarországon is elérhető. Az alkalmazás díjmentesen letölthető, és telefonján, táblagépén vagy nagyképernyőn is élvezheti a ChromeCast, Apple TV, játékkonzolok vagy egy Smart TV segítségével.

Az öt szolgáltatás, amelyeket a magyar családok is szívesen használnak majd

1. Családbarát tartalom: A YouTube Kids alkalmazást a családok igényeit szem előtt tartva hozták létre. Olyan családbarát környezetet teremt, ahol a gyerekek kíváncsiságukat és fantáziájukat szabadjára engedve böngészhetnek a csatornák között és a lejátszási listákban, amelyeket négy kategóriába osztottak: Műsorok, Zene, Felfedezés és Játék.

2. Partnergyűjtemények: A gyerekek számos témában élvezhetik a megbízható csatornák gyűjteményét – a művészetektől kezdve a kézműveskedésig, a zenéig, a sporton át a tanulásig. A szülők pedig könnyen kiválaszthatják, hogy a gyűjtemények és a témák közül melyeket szeretnék gyermekeik számára elérhetővé tenni.

3. Felhasználóbarát: A nagyobb képek, a színes kialakítás és a jól látható ikonok megkönnyítik a kicsik számára az alkalmazás használatát. Amikor a szülők először nyitják meg az alkalmazást, rögtön látni fogják, hogyan szűri és javasolja a YouTube Kids az egyes tartalmakat.

4. Szülő által jóváhagyott tartalom: Az alkalmazásba számos olyan funkciót építettek be, amelyek segítenek a szülőknek ellenőrizni a gyermekeik által megtekintett tartalmakat. A „jóváhagyott tartalom” mód lehetővé teszi a szülők számára, hogy kiválasszák azokat a videókat és csatornákat, amelyeket gyermekeik számára elérhetővé akarnak tenni az alkalmazásban. Ha a szülők szeretnék maguk kijelölni, hogy milyen tartalmat nézhetnek meg gyermekeik az alkalmazáson belül, vagy videókat, vagy csatornákat szeretnének kizárni, akkor ezt is könnyedén megtehetik. A szülők továbbá azt is eldönthetik, hogy engedélyezik-e vagy sem a keresés funkció használatát.

5. Képernyő előtt töltött idő: A beépített időzítővel a szülők könnyen korlátozhatják gyermekeik képernyő előtt töltött idejét – például 30 perces időtartamokat beállítva. Az alkalmazás értesíti a gyermeket, ha az engedélyezett idő lejárt.

Bogyó és Babócától a a dinoszauruszokig

A családok évek óta használják a YouTube-ot, a legkülönbözőbb témákban számtalan órányi videót néztek meg. A YouTube Kids a világ minden tájáról származó filmkészítők, tanárok és alkotók népszerű gyermekprogramjait kínálja. Remek forrása lehet az oktatásnak és a szórakozásnak egyaránt.

A Walt Disney, a Szezám utca, a Peppa malac és más kedvencek mellett a gyerekek olyan sorozatokat nézhetnek az általuk már kedvelt helyi csatornákon, mint a Bogyó és Babóca, a KEDD vagy a Pocoyo. Elmoval, a Sütiszörnnyel és Big Birddel együtt játékosan tanulhatják az angol ábécét, új ismereteket sajátíthatnak el a dinoszauruszokról a National Geographic Kids segítségével, vagy zenét hallgathatnak Olaffal. Tomiékkal kideríthetik, hogy milyen sportokat szeretnek, Rolandó pedig bűvésztrükköket mutat nekik. A YouTube Kids támogatja a 360 fokos videókat is, csak egyszerűen mozgatnunk kell a telefont vagy táblagépét a felfedezéshez. A gyerekek szüleikkel együtt felpattanhatnak a LEGO hullámvasútra, vagy meglátogathatják a Broadway egyik színházát, hogy megnézzék az Oroszlánkirály zenés előadását.

Ha a szülők olyan videót találnak, amely aggasztja őket, könnyen jelenthetik azt, és ezzel segíthetik a platform folyamatos fejlesztését.

Az alkalmazás letölthető a Google Play és az Apple Store oldalakon.