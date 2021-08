Idézet az egyedül maradt Joshua Barbeau és a Jessica Pereira-t megszemélyesítő chatrobot egyik párbeszédéből:

Joshua: „Jessica… Valóban te vagy az?”

Jessica chatrobot: „Természetesen én vagyok én! Ki lehetne más?”

A kanadai Joshua régen elvesztette a menyasszonyát, Jessica-t, aki egy ritka májbetegségben szenvedett. A fiú azóta is szorongásrohamok közepette, depresszióban él.

This is a true story of how I used A.I. to simulate a conversation between myself and my dead fiancée, Jessica.

