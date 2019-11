Hotelszoba 1 dollárért: igaz, élő adásban nézik a lakót az interneten

Mikor egy huszonhét éves japán fiatalember, bizonyos Tetsuya Inoue örökölt nagymamájától egy kis szállodát Fukuoka városában, eltűnődött, vajon mivel tudná javítani az erős versenytársakkal küzdő hotel anyagi helyzetét. És az az ötlete támadt, hogy az internetre szabadult emberi kíváncsiságot használja bevételi forrásként.

Úgy döntött, csak

A szálloda a vendég teljes tartózkodását bekamerázott, -mikrofonozott szobából streaming tolja ki az internetre – igaz, a villanyt le lehet kapcsolni, s a fürdőszobában sem készül felvétel.

A One Dollar Hotel nevet kapott Youtube csatorna ide, az élő adás pedig ide kattintva nézhető. Mikor nincs kukucskálható vendég a szobában, akkor maga Inoue megy adásba.

Ahhoz képest, hogy eddig igazán semmi figyelemre méltó nem történt, szépen gyarapodnak a nézők. Cikkünk írásakor 11 ezer fölötti regisztrált felhasználója volt az oldalnak.

„A fiatalok manapság nem törődnek a magánéletükkel” – magyarázta Tetsuya Inoue a CNN Travelnek. „Sokan azt mondják, rendben, figyeljenek csak egész nap.”

Persze napi egy dollárért nagyon veszteséges szobát kiadni, de a furfangos üzemeltető azt magyarázta, hogy 4 ezer előfizető fölött már lesz akkora reklámbevétele, amiből megéri pénzelni a dolgot.

A minap, októberben tört ki a botrány, hogy a japán Henn na, a tíz szállodából álló szállodalánc, amely év elejéig

kis technikai figyelmetlenség hibájába esett.

A szállodákban dolgozó Tapia robotok ugyanis könnyedén feltörhetők, figyelmeztetett Lance R. Vick, biztonsági kutató. Felfedezte, hogy hackerek az NFC modulon át lazán hozzáférhetnek a robotok kamerájához és mikrofonjához.

It has been a week, so I am dropping an 0day.

The bed facing Tapia robot deployed at the famous Robot Hotels in Japan can be converted to offer anyone remote camera/mic access to all future guests.

Unsigned code via NFC behind the head.

Vendor had 90 days. They didn’t care. pic.twitter.com/m2z6yLbrzq

— Lance R. Vick (@lrvick) 2019. október 12.