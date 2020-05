Íme, a világ legjobb játékai – a kritikusok szerint

A felhasználók és a szakma értékelése gyakran eltér egymástól: megesik ez más téren is.

Minden videójátékosnak van kedvence – lehetőleg több is –, amelyikre vissza-visszatér. A lenti diagram készítőjének például a Operation Flashpoint: Cold War Crisis.

A játékosok nagy átlagának ez a 10 / 10, de a Metacritic szerint inkább csak egy 8,5 / 10-es.

A Metacritic olyan weboldal, ami zenei albumok, videójátékok, filmek, TV műsorok és DVD-k értékeléseit gyűjti össze. Ezen értékelések átlagpontszáma adja a Metascore-t.

A kritikai weboldalak ötös vagy százas skálán pontozzák a szoftvereket, ezek adják azt a Metascore-t, melyet megjelenítenek a játék mellett. A felhasználóknak is lehetőségük van pontozni a tartalmat egy tízes skálán, amit a Metacritic külön jelenít meg a szavazatok átlagának formájában.

A kritikusok szerint a legjobb játék, amit valaha készítettek, a The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Az 1998-ban kiadott játéknak csakugyan verhetetlen a pontszáma: 99/100.

A webes csalások és ügyeskedések korában viszonylag könnyen lehet ügyes pontozással le- és felvinni az értéket. Kevesen értenek egyet azzal, hogy a játék tényleg olyan kiváló volt. És tényleg, míg a 99-es pontszám csak 22 kritikus véleményén alapul, az 5 ezer feletti felhasználói értékelés továbbra is 9,1 / 10 átlagot eredményez.

Nem meglepő, hogy a játékosok gyakran nem értenek egyet a kritikusokkal: a diagramon látható tíz legjobb közül Tony Hawk’s Pro Skater 2 esetében például a felhasználók átlagosan 7,5 / 10-es pontot adtak.

A játékosok szemével nézve minden idők legjobb játéka a 2015-ös The Witcher 3: Wild Hunt.