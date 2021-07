Itt az idő a 6G-ről beszélni

OPPO: 2035-ben várható a 6G mobilhálózatok kereskedelmi bevezetése.

A gyártó kutatóintézete, az OPPO Research Institute, bemutatta első 6G témájú fehér könyvét, amely a nemzetközi mobilkommunikációs-iparban is elsők között foglalkozik részletesen a következő generációs 6G hálózatok architektúrájával.

A jövő készülékei öntanuló-algoritmusokat töltenek le és telepítenek majd,

illetve adatokat gyűjtenek az algoritmusok további fejlesztéséhez. Ennek megfelelően a következő generációs 6G mobilhálózat gyökeresen átalakítja az emberek és a mesterséges intelligencia közötti interakciót, valamint lehetővé teszi, hogy a technológia a hétköznapok részévé váljon.

Az önvezető járművek esetében mindez azt jelenti, hogy a biztonságos és kényelmes utazás érdekében a 6G hálózat képes lesz a legoptimálisabb algoritmust és kommunikációs kapcsolatot kiválasztani a jármű helye és a környezeti viszonyok (pl. napszak, időjárás) alapján, valamint a 6G-nek köszönhetően a jármű képes lesz valós időben letölteni és futtatni olyan tanuló algoritmusokat, amelyek más járművek és eszközök működését is figyelembe veszik.

A mobil kommunikációs technológia évtizedes ciklusok alatt fejlődik:

a következő generációs 6G hálózatok szabványosítása várhatóan 2025-ben kezdődik, a kereskedelmi bevezetés pedig 2035 körül várható – magyarázza Henry Tang, az OPPO vezető 5G tudósa.

A jelenlegi hálózatok két dimenzióra bonthatók: ezek a User Plane (UP) és a Control Plane (CP). Az UP elsősorban azért a hálózati teljesítményért felel, amelyet a felhasználók közvetlenül is érzékelnek, például a sebesség vagy a késés. A CP ezzel szemben a hálózat konfigurálásához kapcsolódik és biztosítja a műveleteket a területi tartományok között a csomópontok különböző mozgási mintázatai szerint.

Ha az UP-t a városi forgalomban gyorsan haladó járművekhez hasonlítjuk, akkor a CP a közúti forgalom ellenőrzése. Az OPPO modelljének újítása, hogy a CP és UP síkokra merőlegesen bevezeti AI Function Plane-t, így egy térbeli koordinátarendszer (AI-Cube) képződik.

Ez az egyedülálló, mesterséges intelligenciával továbbfejlesztett architektúra két tekintetben is fejlettebbé teszi a 6G hálózatot: egyrészt a funkcionalitás területén, másrészt az olyan magas szintű hálózati képességek területén, amelyek lehetővé teszik a 6G hálózatok számára önmaguk optimalizálást, dinamikus irányítását és az erőforrások intelligens elosztását.

A 6G gyökeresen átalakítja mind a mesterséges intelligencia működését mind pedig az alkalmazását, feloldva számos jelenlegi korlátot, mint például az adatsilók kérdése, vagy a felhasználói adatbiztonság. A kutatás arra is rámutat, hogy a jelenlegi intelligens eszközök korlátozott számítási teljesítménye és tárolókapacitása megnehezíti a nagyméretű AI algoritmusok alkalmazását, a 6G hálózatok alatt azonban egy AI tartomány több szerepet is betölthet: lehet például hagyományos bázisállomás, adatbázis, AI modelltár, vagy alkalmazásszerver is.

Az OPPO modelljében a 6G eszközöket a készülék helye és rendszerigényei alapján egy AI tartományhoz rendelik. A tartomány ezután kiválasztja a kívánt szolgáltatáshoz szükséges legmegfelelőbb algoritmust és feladatot, miközben biztosítja az optimális kommunikációs kapcsolatot.

Borítóképünk illusztráció