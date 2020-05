Kicsit eltűnne a Google szeme elől? Van rá megoldás

Ha kell egy percnyi szünet, amikor nem akarjuk megosztani tevékenységünk minden apró részletét a Google-lal.

Az óriásvállalat keresőmotorja a piaci részesedés 91 százalékával gyakorlatilag egyeduralkodó az interneten, övé a Gmail, a YouTube, a DoubleClick, a Nest, a Waze – és sorolhatnánk még a fél netet. Ezek az alkalmazásoknak az egy kézben lévő szerverei pontosan tudják, mit nézünk, hol járunk, és mi érdekel bennünket.

Diszkréten keresni

A Google-tól eltérően a DuckDuckGo nonprofit vállalkozás, nem követi a felhasználót, nem gyűjti adatbázisba, nem akaszt a szeme elé a keresési előzményeken alapuló, néha kissé tapintatlanul direkten célzott hirdetéseket.

Egyrészt ugyan valamivel alacsonyabb hatásfokkal keres – nem sokkal –, másrészt azonban organikus találatai sem befolyásoltak különféle érdekek mentén, olyan dolgokat is fellelhetünk vele, amit a Google algoritmusa egyébként rutinosan mélyre temetne.

Ha „csendesebb” böngészőre van szükség

A Safari és az Edge sokkal kevesebb számítógépes erőforrást használ fel, mint a Chrome. Ha pedig nem akarjuk a netes érdeklődésünket a Google orrára kötni, megoldásnak ott a Firefox és a Tor.

A Mozilla Firefox ugyan régebbi játékos, mint a Chrome, de egyáltalán nem dinoszaurusz: fejlesztői közössége gyakran ad ki frissítéseket és pluginokat. Ráadásul blokkolja a harmadik féltől származó cookie-kat, automatikusan figyelmezteti felhasználóját, ha olyan webhelyet keres fel, amelyiktől adatokat loptak.

A Tor böngészőt csak a rossz fiúk titkosított böngészőjeként szokták emlegetni, holott korántsem csak ők használják. A Tor kódolása megbízhatóan titokban tartja a netes tevékenységet a kíváncsiskodó szemektől és a hirdetőktől: önkényuralmi államokban élő felhasználók úgy használják a cenzúra megkerülésére, hogy USB-meghajtókra telepítik.

Ez a böngésző minden egyes meglátogatott oldalon automatikusan futtat egy „NoScript” nevű funkciót, amely letiltja a hirdetéseket, a reklámcsíkokat és az automatikus lejátszású videókat. Ami jelentősen csökkenti a betöltési időt és a memóriafelhasználást, de előfordulhat, hogy némelyik webhely emiatt nem töltődik be kifogástalanul.

A Tor a világ különböző részein található anonim szervereken keresztül irányítja az internetes forgalmat, megnehezítve a hirdetéskövetők, a keresőmotorok és a kormányzati hivatalok dolgát.

Üzenetküldés Gmail nélkül

A Gmail nyomon követi például a vásárlási, utazási és egyéb szokásokat – erről egyébként tájékoztatja is felhasználóit. Akit ez zavar, annak érdemes más levelezőt keresnie.

A Mailfence titkosított e-mail szolgáltatás, számos biztonsági funkcióval, táblázattal, naptárral. A felhasználók digitális aláírást tudnak adni az üzeneteikhez, ami igazolja, hogy ténylegesen kitől érkeznek a levelek.

A Protonmail népszerű az abszolút adatvédelmet kereső felhasználók számára. A társaság székhelye az adatvédelmi szabályairól híres Svájcban van, szerverei állítólag szó szerint a föld alatt vannak eltemetve.

A legtöbb e-mail szolgáltatással ellentétben a Protonmail nem igényel személyes információt a fiókunk beállításához. Ha valaki mégis, valamiként elcsípné a levelünket, az nem tud más információnkhoz jutni, csak amit az üzenetben küldünk.

Van korlátozott ingyenes verziója és egy robusztusabb fizetett változata, a szolgáltatás webhelyünk domainjén is használható. A vállalat büszkélkedik, hogy még a fejlesztőik sem tudják elolvasni mások leveleit.

Hogyan nézhetünk videókat YouTube nélkül?

A YouTube-ot a Google szintén eszközként használja a digitális (hirdetési) profilunk elkészítéséhez. Viszont annyira jól kitalált szolgáltatás, hogy alternatívái közül egyik sem éri el a YouTube által kínált minőséget.

Ez az oka annak, hogy a helyettesítő megoldások vagy közvetlenül együtt működnek a YouTube videómegosztóval, vagy olyan funkciókat kínálnak, amit a nagy versenyző nem nyújt.

Kevesen ismerik a Hooktube portált, amelyiken a Youtube-on lehet keresgélni – anélkül, hogy a Google tulajdonában lévő Youtube-ot meglátogatnánk. Megnézhetjük a mások által küldött YouTube-linkeket, ha az URL-ben a „youtube.com” kifejezést „hooktube.com” -ra változtatjuk.

Leginkább erre alkalmas, mert a Hooktube „Trending videos” szakaszában néha aggályos tartalmak hirdetései bukkannak fel, köztük például hamis hírek és buta összeesküvés-elméletek.

A Vimeo régi versenytársa a YouTube-nak, és bár soha el nem érte a Nagy Vetélytárs számait, havi 280 millió nézővel büszkélkedhet. Aki méretes videókat, saját filmeket akar feltölteni, annak ez a tökéletes hely: független filmkészítők gyakran használják a platformot filmjeik online terjesztésére.

Miként navigáljunk Google Maps nélkül?

Attól függ, melyik operációs rendszert használjuk. Az Apple Maps minden iOS-eszközön alapfelszereltség, egyre jobb és egyébként az említett DuckDuckGo is a Apple Maps adatait dolgozza fel saját térképészeti programjához.

Az Android és a PC-felhasználók a DuckDuckGo segítségével férhetnek hozzá az Apple Maps-hez.

Pehelykönnyű megoldás a HERE WeGo: az alkalmazás iOS, Android, PC és Mac platformon is elérhető. Az app az útvonalterveket és a térképeket valamivel gyorsabban tölti be, mint a Google, de némileg lassabb, mint az Apple Maps Mac rendszereken.

Borítóképünk illusztráció