Kigyúrt egereket küldtek az űrbe: egy hónap után is izmosak maradtak

Nagyon hasznosnak bizonyult a kísérlet a Nemzetközi Űrállomásra (IS) felküldött csupa izom egerekkel.

Az ígéretes eredmény a jövőben segítheti megelőzni az izom- és csontveszteséget a hosszan tartó, például a Marsot megcélzó missziókon az asztronautáknál, valamint az ágyhoz vagy kerekesszékhez kötött embereknél a Földön.

A kutatást vezető Se-Jin Lee, a connecticuti Jackson Laboratórium munkatársa és kollégái 40 fiatal nőstény fekete egeret küldtek fel egy SpaceX rakétán az IS-re decemberben.

A Proceedings of the National Academy of Sciences című tudományos lapban közölt tanulmányában Lee kifejtette, hogy a 24 átlagos egér mindegyike a súlytalanságban várható módon jelentős mértékben veszített izom- és csonttömegéből, mintegy 18 százalékot.

Azonban a nyolc genetikailag módosított egér, melynek tagai kétszer annyi izommal rendelkeztek, megőrizték fizikumukat.

Hasonló mennyiségű izommal rendelkeztek, mint azok a kigyúrt egerek, melyek a NASA Kennedy Űrközpontjában maradtak.

Nyolc normál egérnek, melyek az űrben kapták meg a különleges, izmosító kezelést, drámai módon megnőttek az izmai. A kezelésnél többek között blokkoltak egy proteinpárt, amelynek az izomtömeg limitálásában van szerepe.

A SpaceX kapszulája januárban landolt a Csendes-óceánban Kalifornia partjainak közelében, mind a 40 egeret jó állapotban szállítva vissza a Földre.

Néhány átlagos egérbe a visszatérés után befecskendezték az izmokért felelős szert,

ezt követően azok gyorsan fel is építették a kezeletlen társaikénál jóval nagyobb izomzatot – mondta Lee.

A tudósok vizsgálataikat a koronavírus-járvány amerikai kitörése előtt fejezték be.

Bár eredményeik nagyon biztatóak, a kutatók szerint sok munkára van szükség ahhoz, hogy a szert komoly mellékhatások nélkül embereken tesztelhessék. Mint mondták, még évekre vannak ettől.

Az egerekre a NASA három asztronautája, Christina Koch, Jessica Meir és Andrew Morgan felügyelt az űrben.

Borítóképünk iluusztráció