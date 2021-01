Kimúlt a robotvakond a Marson, nem fúr tovább

Németországi tudósok két éven át próbáltak elérni, hogy az InSight marsjáró hőérzékelő eszköze befúrjon a marsi kéreg alá. A mintegy 40 centiméteres műszer a tervek szerint öt méterre fúrt volna le, de végül csak nagyjából fél méternyit haladt.

The soil here is different than anything else we’ve dealt with on Mars: It clumps together in a way no other mission has experienced. The mole was designed to work in soil that flows freely around it. So the end has come for one part of my mission. (2/4) https://t.co/N3uaL88SOO

