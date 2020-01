Lefogadjuk, megint nagyot fog álmodni a OnePlus mobilja

Pete Lau, a OnePlus ügyvezetője mindig szereti megszellőztetni, hogy mire készül a OnePlus. Legutóbb a 120 Hz-es Fluid Display kijelzőről árulkodott, ami a OnePlus 8 Pro esetében már a mozgásinterpolációt is engedélyezi.

If you’ve seen high-quality TVs, you’re no stranger to MEMC. We’ve created a custom MEMC chip that can push ordinary 30fps video up to 120, so any video gets the full advantage of our 120Hz Fluid Display. pic.twitter.com/YPD3fw5uOn

— Pete Lau (@PeteLau) 2020. január 16.