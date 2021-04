Magyarország több domaint regisztrál, mint a legtöbb szomszédos ország

Az utóbbi időben rohamos növekedésnek indult a .hu domainek regisztrációja, ami többek között betudható a járvány hatására zajló online felé fordulásnak.

Számos üzlet, szolgáltató indította el webshopját vagy honlapját, hogy az interneten is ki tudja szolgálni vásárlóit, vagy információt tudjon nyújtani érdeklődőinek. Mindehhez pedig domain névre volt szükség, nem véletlen, hogy a domain regisztrációs statisztika felfelé ívelő tendenciát mutat az utóbbi egy évben.

A Rackhost megvizsgálta, hogy vajon a környező országokhoz képest milyen helyzetben vannak a .hu domainek. Összességében hol helyezkedik el a .hu tartomány az országkód szerinti domain végződések között, valamint a szomszédos országokat tekintve hogyan alakulnak a számok?

A Domain Name Stat adatai alapján összehasonlították a hét szomszédos ország domainjeinek számát a .hu tartománnyal. Az adatokat a következő diagram szemlélteti:

Talán nem meglepő, hogy Ausztria .at végződésű domainjeinek száma magasan vezeti a listát. Viszont

a többi szomszédos országhoz hasonlítva a .hu domain regisztrációkból van legtöbb,

a statisztika alapján 842 731 db. Románia és Ukrajna is jelentős, 700 000 feletti országkód szerinti domainnel rendelkezik, viszont Szlovéniában, Szerbiában és Horvátországban ez a szám nem sokkal haladja meg a 100 000 darabot. Természetesen azt ne felejtsük el, hogy ezek az adatok nem teljes mértékben az adott ország lakosságának domain regisztrációit tükrözik, hiszen akár Magyarországról is regisztrálhatunk .at vagy bármely egyéb domaint, nem is beszélve a népszerű .com vagy .net tartományokról. Az azonban biztosan állítható, hogy az adott ország domainjeit leginkább a saját lakossága használja, ahogyan a legtöbb magyar weboldal rendelkezik .hu végződésű domain névvel (is).

A teljes képhez nem árt látni az országok lakosságát. A KSH 2019-es adatait alapul véve diagramon szemléltetjük Magyarország és a szomszédos országok népességét.

Míg a környező országok közül Ukrajna népessége a legmagasabb, addig a .ua domainek száma csak a 4. az országok közötti rangsorban. Hasonlóképp Románia is kevesebb domainnel rendelkezik, mint amennyire a népesség alapján következtetnénk. A lakossága a 2. legmagasabb, míg a .ro domainek száma a 3. a vizsgált országok közül.

Magyarország .hu végződésű domainjeinek száma a 2. legmagasabb a szomszédos országok között, a több száz országkód szerinti tartomány közül pedig a 42. legnépszerűbb. 0,39%-át teszi ki az összes ilyen domainnek.

Amennyiben csupán ezt az arányszámot vesszük alapul, nem tűnik annyira soknak a .hu domainek száma, pedig a növekedés továbbra sem állt meg. Márciusban 11 826 .hu végződésű domaint regisztráltak, mely magasabb a korábbi évek azonos időszakainak adatainál. Közel 1600-zal több .hu domaint regisztráltak idén, mint 2020-ban és ez csupán egy havi növekedés. A 2018. márciusi értékhez képest pedig 38%-os emelkedést tapasztalhattunk a .hu domain regisztrációkat tekintve.

Vajon ez a tendencia fogja jellemezni az egész 2021-es évet, vagy a koronavírus járvány visszaszorításával a domain regisztrációk száma is csökkenni fog?

Borítóképünk illusztráció