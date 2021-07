Már júliusban jön a „Semmi” annyira várt első készüléke

Első pillantásra az újdonság – a cég nevéhez hasonlóan – semmi különös: egy TWS (True Wireless Stereo) vezeték nélküli fülhallgatóval állnak elő – amivel már amúgy is tele van a piac.

Carl Pei, az alapító ugyanis az a személy, aki a névtelen OnePlus kínai kisvállalatból először „Nyugaton”, majd szerte a világon elismert okostelefonos gyártót csinált. Megjegyzendő, hogy Pei abból az OPPO nevű óriásvállalatból vált ki, amelyik éppen most startol termékeivel Magyarországon.

Tavaly év végén azonban kivált a OnePlus cégből – iparági mítoszok szerint azért, mert nehezményezte, hogy a OnePlus olcsóból drága készülékké vált. Valami azért készülődhetett, mert a OnePlus és az OPPO éppen most – újraegyesülnek.

Carl Pei pedig ismét nekifutott a cégindításnak, és megalapította „Londonban működő fogyasztói technológiai vállalatként” a Nothing-ot.

Amit a fura név ellenére komolyan lehet venni, már csak a befektetői miatt is. Köztük van ugyanis az iPod feltalálója, Tony Fadell; a Twitch társalapítója, Kevin Lin; a Reddit vezérigazgatója, Steve Huffman és Casey Neistat.

És itt az első termék bejelentése:

Firsts are always special. Our first product. Our first launch event. The first real chance for us to show the world what Nothing is about. #SoundOfChange arrives on 27 July. https://t.co/0vD6qpGqR9 #ear1 pic.twitter.com/LjSqlzNMTA

— Nothing (@nothing) June 29, 2021