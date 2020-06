Már kétmilliárd forintot fektettek be a magyar vállalkozásokba

Magyarország első virtuális tőkebefektetési showroomja, az április elején elindult EMVITIS a legígéretesebb magyar startupokat köti össze azokkal a magyar befektetőkkel, akik a recesszió miatt most új, hosszú távon is ígéretes célt keresnek a pénzüknek.

A digitális felületen kifejezetten olyan projektek mutatkozhatnak be, amelyek a smart city koncepciót, a fenntartható fejlődést, illetve az egészségügyi szektort érintő okos alkalmazásokon dolgoznak. Azaz, olyan projekteken, amelyek a mostani helyzetben a fennmaradást, később pedig a kilábalást támogatják.

Az EMVITIS felületén az elmúlt két hónapban már több mint 100 startup regisztrált, amelyek automatizált, mesterségesintelligencia-alapú előszűrést, majd egy szakmai minősítést követően kerülhetnek fel projektjeikkel a piactérre, azaz, a virtuális showroomba. Eddig összesen tizenöt startup jutott el a showroomig, és jelenleg további öt, már előszűrt projekt vár bebocsátásra.

„Az elmúlt hetekben az első befektetések is megtörténtek: két startup esetében már megkezdődött a befektetési folyamat, további kettő esetében pedig úgynevezett opciós megállapodásról van szó” – mondta el Molnár Ferenc. Az EMVITIS Zrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy rekordidő, alig két hónap alatt sikerült megközelítőleg kétmilliárd forintnyi befektetést tető alá hozniuk. A befektető az egyik Jeremie-alapokat kezelő hazai tőkealap.

A befektetések egészségügyi és állategészségügyi területre, valamint digitalizációs és web alapú megoldásokat kínáló startupokba érkeznek, amelyek közül az egyik már korábban részesült első körös befektetésben más alapok részéről is. Utóbbi egészen a konkrét beavatkozásig teljesen kiváltja az orvosi rendelő személyes felkeresését.

Az opciózott startupok egyike személyre szabott vitaminkészítmény-adagolással piacra lépő, induló vállalkozás, a másik pedig a piackutatásokat valamint a marketing és értékesítési folyamatot megreformáló mesterségesintelligencia-alapú chatbot rendszer. Az egészségügyi prevenciós fókusz tehát az EMVITIS eredeti céljainak megfelelően szinte valamennyi befektetés esetében jelen van.

Az EMVITIS felületén júniusban elindul a virtuális pitching megoldás is, amelynek segítségével az előminősített startupok közvetlenül – egy, a tévéműsorokból már ismert, rövid, 15 perces prezentáció, úgynevezett „elevator pitch” keretében – mutathatják be magukat a legnagyobb hazai tőkebefektetők képviselőinek.

Egyszerre összesen négy, előzetesen kiválasztott startup vehet részt a virtuális pitchingen, és akár már az első alkalommal egymilliárd forintnyi befektetés találhat gazdára. A virtuális pitchingeken szakmai megfigyelőként részt vesz a Budapesti Értéktőzsde képviselője is.

Már befektetőt találtak, vagy befektetői opcióval rendelkezők

Medicall

A Medicall Magyarország legnagyobb digitális egészségügyi szolgáltatója. Az applikáción és a weblapon keresztül orvosi konzultációk és videókonzultációk bonyolíthatók le. Az ügyfelek és az orvosok összekapcsolása egyszerű, biztonságos. Jelenleg 30 ezer regisztrált felhasználó van a rendszerben, akiket 50 orvosi szakágban közel 700 orvos tud kiszolgálni az év minden napján.

Lehetőség van a rendszeren belül orvosi vizsgálati időpontok foglalására is, a Medicall-lal szerződésben álló magánklinikák rendeléseire. A cég szerződésben áll több egészségbiztosítóval, ahol kedvezményes egészségbiztosítási szerződések megkötésére van lehetőség, illetve egyes egészségbiztosítók a konzultációk díját a biztosítás terhére elszámolják.

VetCall

Az alkalmazás összekötő kapocs a kisállatukért aggódó gazdik és a szakmailag felkészült állatorvosok között. A VetCall applikáción (Android és iOS rendszerekre) az állattartók gyors, szakmailag megalapozott telefonos tanácsadást kérhetnek állatorvosoktól, időpontot foglalhatnak állatorvosi vizsgálatokra, valamint igény és szükség szerint helyszíni vizitre is kihívhatják az orvost.

Vitamio

Mobilapplikáció-alapú vitamin kalkulátor, amely a fizikai aktivitás, élettani állapot, életkor, egészségügyi állapot, stressz faktor, táplálkozási szokások alapján kiszámolja a felhasználó számára szükséges vitamin igényt.

A felhasználó a testre szabott, számára ideális – akár szezonálisan változó – összetételű vitaminadagot előfizetéses formában megrendelheti az applikáción belül.

Value on Board

Olyan automatizált, chat alapú marketing technológiai megoldásokat takar, amelyek a piac megértésétől kezdve a marketing és sales kommunikáció kialakításán át az érdeklődők automatizált megszerzéséig segíti felhasználókat – multinacionális cégeket, kkv-kat vagy marketing ügynökségeket.

A Value on Board piackutatási megoldása chat alapú eszköz, amely automatizáltan készít kérdőíveket, melyeket azonnal ki is értékel a felhasználó számára. Eseti vagy folyamatos kutatási kampányokra alkalmazva támogatja a marketing és értékesítési folyamatokat valamint a termék vagy szolgáltatás fejlődését.

A Valuebot pedig egy weboldalakba integrálható intuitív chatbot, melyhez nincs szükség technológiai vagy programozói tudásra. Egyszerűsíti és hatékonyabbá teszi a kommunikációt a cégek és ügyfeleik között: felméri a weboldalra látogatók érdeklődési szintjét és a neki megfelelő tartalomra irányítja az oldalon, így garantálva a maximális konverziós lehetőséget.