Megkezdte tudományos kutatását a Marson a Perseverance

ahonnan meg tudja figyelni a kráter legrégebbi geológiai formációit, majd elindítják az automata navigációs és mintavételi rendszerét – közölte a NASA. Ismert útvonala a NASA által twittelt alábbi térképen látható.

Mapping out a path in my search for signs of ancient life: after my first campaign to the south, the long term plan takes me back up north to study the nearby delta, where a river once emptied into this ancient lakebed. Lots to explore here.https://t.co/gHYwiqqLmW pic.twitter.com/ljcu1trFEK

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) June 11, 2021