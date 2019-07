Mit akarhat a Huawei? Megússzák a tiltásokat?

A cég a világ legnagyobb mobil hálózati berendezés gyártója és második legnagyobb okostelefon készülék gyártója. Az Egyesült Államok azzal vádolta meg, hogy berendezései kémkedésre nyújtanak lehetőséget a kínai hírszerzésnek.

A vádra hivatkozva Washington több-kevesebb sikerrel az 5G mobil hálózati fejlesztésekből való kizárására akarja rávenni európai szövetségeseit.

A kínai óriásvállalatnak jelenleg a legnagyobb kihívás az amerikai-kínai kereskedelmi csatározás közepette megőrizni európai partnerei bizalmát és meggyőzni mobil szolgáltató ügyfeleit hálózati berendezései biztonságáról.

Mi most a tét?

A jelenlegi 4G mobil távközlési technológiánál százszor gyorsabb adatátviteli sebességgel dolgozó 5G mobil szolgáltatás kiépítése alapfeltétele a digitális ipari forradalom térnyerésének, a digitalizált termelőipar, a vezető nélküli járművek, valamint az „okos” háztartási és közüzemi berendezések, szolgáltatások elterjedésének.

„Az 5G technológiában vezető szerepre szert tevő vállalatok több száz milliárd dolláros forgalmat generálhatnak majd az elkövetkező évtizedben és munkahelyek sokaságát hozhatják létre a mobil távközlési ágazatban” – fogalmaz az amerikai védelmi minisztérium számára neves üzleti vezetők és egyetemi oktatók által az idén áprilisban készített tanulmány.

Az EMEA (Európa, Közel-Kelet és Afrika) régióban a Huawei uralja a távközlési berendezések piacát, tavaly 40 százalékos részesedésre tett szert. A második helyen a svéd Ericsson állt 36 százalékkal, a harmadikon a kínai ZTE 11 százalékkal, a negyediken pedig a finn Nokia 10 százalékkal.

Zuhanórepülésben

Az idén májusban azonban az Egyesült Államok nagy csapást mért a Huawei üzleti pozíciójára azzal, hogy a washingtoni kereskedelmi minisztérium feketelistára helyezte és ezáltal korlátozta az amerikai cégekkel folytatott üzleti tranzakcióit.

A kínai cég idén júniusban ezért idei és jövő évi bevételi prognózisát 30 milliárd dollárral, a korábban tervezett növekedéssel megegyező tétellel csökkenteni kényszerült,

idei okostelefon értékesítési prognózisát pedig 40 százalékkal vágta vissza a tavalyihoz képest.

Bizalmat akarnak szerezni

„Már húsz éve vagyok a cégnél és állíthatom, hogy a mostani a legnehezebb periódus a vállalat életében” – nyilatkozta a dpa hírügynökségnek Vincent Peng, a Huawei nyugat-európai üzletért felelős elnöke, hozzátéve, hogy „az alkalmazottak morálja azonban nem rendült meg”.

Elmondta: cége a tizenöt éves együttműködéssel felépített bizalomra és működésének áttekinthetőbbé tételére alapozza munkája folytatását európai partnereivel. Ennek érdekében már több „átláthatósági központot” is nyitott Európában, így Brüsszelben, Bonnban, valamint a nagy-britanniai Banburyban. A központokban az illetékes állami hatóságok vethetik alá hálózati berendezéseit biztonsági teszteknek.

A Huawei 28 ötödik generációs hálózati fejlesztési szerződéssel rendelkezik Európában és ötvennel világszerte. Joe Kelly szóvivő elmondta, hogy egyebek között Svájcban, Olaszországban, Hollandiában, Monacóban és Spanyolországban kapott 5G hálózatfejlesztési megbízást a cég, a többi országot viszont a szerződések értelmében nem nevezheti meg.

Ellentmondásos európai helyzet

Nagy Britanniában az illetékes parlamenti biztosság nem talált indokot a Huawei kizárására az 5G hálózati fejlesztésekből, a mobil szolgáltatóknak azonban

„biztos ami biztos” alapon azt tanácsolta, hogy ne használják

a Huawei berendezéseit hálózataik kulcsfontosságú területein. A brit EE és Vodafone mobil szolgáltató már meg is kezdte az 5G szolgáltatás kiépítését a Huaweiberendezéseinek alkalmazásával, és a várakozások szerint hasonló módon fog eljárni a saját rendszerének kiépítését az idén később megkezdő Three UK is.

Több európai ország viszont, mint például Németország még nem hozott végleges döntést a Huawei berendezéseinek alkalmazásáról, illetve Washington kérésének megfelelően kizárásáról mobil hálózati fejlesztési projektjeikből.

Ideológiai vasfüggöny épülhet

„Nincs nagyon ínyére az európai országoknak, hogy mások diktátumát kövessék a kiépíteni tervezett infrastruktúra minőségét alapjaiban befolyásoló kérdésekben” – mutatott rá Michael Jacobides, a London Business School üzleti stratégiát oktató professzora.

Iparági elemzők szerint az amerikai követelés egyik legsúlyosabb következménye a technológiai szabványok szétválása és egy de-facto „technológiai vasfüggöny” kialakulása lehet Nyugat és Kelet között. A Huawei német szakértők szerint ugyanis már két évnyi előnyre tett szert versenytársaival szemben, amit a kínai cég vezetői a technológiai fejlesztésekre fordított dollár milliárdoknak, az amerikai vádak pedig szellemi tulajdon ellopásának tulajdonítanak.

A technológiai szétválás iparági elemzők szerint károsan hatna a globális beszállítói lánc működésére és költséghatékonyságára is.

Marcus Gloger, a német Strategy& tanácsadó vállalat szakértője szerint az európai országok az egyensúlyi pontot igyekeznek megkeresni a szembenálló felek között.

„Az európaiak igyekeznek nyitva hagyni minden kaput a politikában. Nem akarják eleve kizárni a kínai infrastruktúrát” – fogalmazott. „Nem cél nyugati és keleti féltekére bontani a világot” – szögezte le.

