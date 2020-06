Nem hirdethetik a nemváltás veszélyeiről szóló könyvet

Mindeközben azonban érdemes megnézni, hogy az olyan könyveket előszeretettel reklámozzák az Amazonon, amelyek az LMBT-ideológiát hirdetik, vagy épp a mostani időknek megfelelően a rasszizmusról szólnak – írja hírösszefoglalójában a V4NA hírügynökség.

Abigail Shrier a Wall Street Journal újságírója, és nemrég jelent meg a könyve, amely a nemváltás veszélyeiről szól, illetve arról, hogy a transzneműség mennyire divatos lett a fiatalok körében és manapság már úgy terjed, mint egy kór. Bár a könyvet lehet kapni az Amazon oldalán, reklámja nincs. Ennek pedig megvan az oka.

Mint kiderült, az Amazon önkényesen cenzúrázza a neki nem tetsző dolgokat, jelen esetben az olyan műveket, amelyek az egyre népszerűbb LMBT-ideológia ellen vannak. A tényeket elnézve, ki lehet jelenteni, hogy az Amazon nem csak cenzúráz, de diszkriminál is, és korlátozza a szólásszabadságot, valamint a nyilvánossághoz való jogot.

Az írónő kiadója, a konzervatívnak számító Regnery Publishing beszámolt róla, hogy amikor megpróbált helyet vásárolni a könyv reklámjának az Amazonon, a vállalat elutasította azt, mondván, hogy a könyv nem helyénvaló minden közönségnek. A Regnery szerint ez egyértelműen a cancel culture-nek köszönhető, ami nem viseli el, ha valakinek eltér a véleménye a balliberális mainstreamtől.

Our full statement: The cancel culture has made it clear that it despises diversity of opinion, and it will not tolerate science, data, facts, or anything that contradicts the approved narrative. If you’re not on board, you’ll have your head handed to you. 1/3 https://t.co/1EiH8EzE19

— Regnery Publishing (@Regnery) June 21, 2020