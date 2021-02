Ötven feletti informatikusokra is számítanak

Sok az alaptalan sztereotípia az idősebb munkavállalók kapcsán, pedig tapasztalatukból adódóan több területen jobban teljesítenek a fiatalabbaknál.

Az átlagos magyar informatikus a harmincas éveiben jár, csupán az IKT-munkakört betöltők 10 százaléka idősebb 50 évesnél. Pedig az idősebb szakemberek több fontos területen is jobban teljesítenek fiatalabb kollégáiknál, az alaptalan sztereotípiák miatt azonban sok helyen nem alkalmaznak idősebb informatikusokat.

Az IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért és az IFUA Horváth & Partners közös kutatásának eredményei rámutatnak arra, hogy

miként és milyen pozíciókba érdemes az ötvenes korosztály tagjait integrálni az infokommunikációs szektorba,

amely kapcsán a szövetség pilotprojektet is indít vállalati partnerek bevonásával.

A fiatal átlagéletkor ellenére a magyar munkaerőpiacon egyedülálló helyzet alakult ki az informatikai munkahelyeken: ugyanolyan munkakörökben már öt generáció dolgozik együtt. Ez részben kihívást is jelent, hiszen plusz feladatokkal jár a generációk közötti hatékony együttműködés kialakítása. Egy generációs szempontból sokszínű csapat ugyanakkor erős egységet biztosít szervezetnek, amely gazdaságilag stabilizálni tud egy vállalatot.

Mik az ötven feletti informatikusok erősségei?

Magyarországon az elmúlt öt évben megduplázódott az informatikusok iránti kereslet, pedig a hiányzó pozíciók közül számosat kifejezetten érdemes lenne ötven feletti, tehát több évtizedes tapasztalattal bíró szakemberekkel betölteni.

A napjainkban hiányszakmának számító tesztelő, IT projektmenedzser, IT sales, IT support, IT Üzemeltető, DevOps, vagy Business Analyst pozíciókban az IT-tudás és gyakorlati számítógépes készségek mellett gazdasági, vagy mélyebb rálátás is szükséges, amelyben e korcsoport tagjai kimondottan erősek.

Az iparágak egyre szélesedő digitalizációja nyomán pedig egyre nagyobb szükség lesz mediátor szerepet betöltő munkatársakra, akik képesek közvetíteni a digitális folyamatokra átálló szakterületük és a digitalizációt megvalósító informatikus szakemberek között.

Cáfolják a sztereotípiákat a kutatási eredmények

A kutatásból az is kiderült, hogy vannak olyan képességek, amelyekben az ötvenes munkavállalók élettapasztalatukból adódóan jobban teljesítenek: a vállalati értékek képviseletében, ügyfélkommunikációban az ügyfelek is nagyobb bizalmat tanúsítanak irántuk, a fiatalabb kollégáknál.

Dacára a széles körben elterjedt sztereotípiának, egy ötvenes informatikusnak még 10-15 éve is lehet hátra a nyugdíjazásáig, jók a kognitív képességei, így motivált is lehet az új készségek elsajátítására, így lojálisabb is tud lenni munkáltatójához egy fiatalabb munkavállalónál.

Legtöbbször a nyelvtudás hiánya a legfőbb akadály

A kutatás alapjául szolgáló kérdőívet kitöltő 105 hazai vállalat legtöbbje esetében az 50 év feletti életkor nem akadály egy IKT-munkakör betöltéséhez szakmai megfelelőség esetén. Ugyanakkor a válaszadó cégek szerint bár az angol nyelvtudás fejlesztői és tesztelői munkakörökben szinte alapkövetelmény, az 50 év feletti korosztályból sok, egyébként kiváló szakember nem beszéli elég jól ezt a nyelvet.

Ugyanakkor az elmúlt években nem csak a fiatalabb generációk, hanem az ötven feletti korosztály munkaerőpiaci hozzáállása is átalakult: e korcsoportból is egyre több a tudatos karrierépítő, aki nem első munkahelyéről tervez nyugdíjba vonulni.

Gyakorlatban is tesztelik az 50 feletti digitális szakemberek alkalmazását

Az IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért és IFUA Horváth & Partners a kutatási eredmények publikálása mellett módszertant is kidolgozott az ötven feletti informatikusok alkalmazásának hatékony lehetőségeiről, amelyet tagvállalatai bevonásával a gyakorlatban tesztelnek.

A magyarországi IKT-szektorban dolgozók átlagéletkora a következő években egyértelműen növekedni fog: bár az informatikai munkakörökben napjainkban még nincs tömeges nyugdíjazás, látható időn belül erre is fel kell készülniük a vállalatoknak.

