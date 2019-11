Szexizmussal vádolják az Apple hitelkártyák finanszírozóját

A Basecamp cég vezető szoftverfejlesztője ugyanis szexizmussal gyanúsítja a szolgáltatást.

A chicagói Basecamp cég alapítója és vezető szoftverfejlesztője, a dán származású Davide Heinemeier Hanson és felesége a szolgáltatás 2019 márciusi elindítása óta használja az Apple fejlesztését, az elektronikus hitelkártyát, amelyet a Goldman Sachs bank finanszíroz. Az informatikai szakembernek azonban feltűnt, hogy bár ő több törlesztendő hitellel rendelkezik, így elvileg kevésbé számít hitelképesnek, mint a neje, mégis hússzor nagyobb hitelkeretet igényelhetett Apple-kártyájára, mint párja – írja hírösszefoglalójában a V4 Agency.

Physical Apple Card has arrived. I have surprisingly strong feelings about having a Goldman Sachs logo in my life? Anyway, you can see how much thicker it is than my plastic or metal cards. pic.twitter.com/hXi3q4ijoJ

Az üzletember csak azok után tett bejelentést a hivatalos szerveknél, hogy előbb megpróbálta ezt az egyenlőtlenséget tisztázni az Apple Card ügyfélszolgálatával, de azon kívül, hogy befogadták a hivatalos panaszát, semmilyen visszajelzést nem kapott többet, viszont felesége hitelkeretét VIP-szintre emelték.

A szoftverfejlesztő bejelentése nyomán New York állam pénzügyi szolgáltatásait felügyelő hivatala (Department of Financial Services – DFS) vizsgálatot indított a szolgáltatás ellen szexista hátrányos megkülönböztetés gyanúja miatt. A DFS gyakorlata arra mutat, hogy a pénzügyi szolgáltatásokban felfedezett szabálytalanságokat gigantikus bírságokkal szokásuk szankcionálni: pénzmosás vádja miatt a Deutsche Bankot és a brit Standard Chartered-et is több százmillió dolláros bírság megfizetésére kötelezték 2017-ben.

A Goldman Sachs azzal védekezik, hogy nem a bank munkatársai, hanem a szolgáltatás számítógépes rendszerében működő algoritmus felelős a hátrányos nemi megkülönböztetésért.

„A hitelkeret meghatározásával kapcsolatos döntések kizárólag a hitelképességen alapulnak, és nem olyan tulajdonságokon, mint a nem vagy az etnikai hovatartozás”, áll a bank közleményében.”

Apple and Goldman Sachs have both accepted that they have no control over the product they sell. THE ALGORITHM is in charge now! All humans can do is apologize on its behalf, and pray that it has mercy on the next potential victims. https://t.co/LFyPYbtRlh

— DHH (@dhh) 2019. november 10.