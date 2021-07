Szokatlan csapattal megy az űrbe Jeff Bezos a jövő héten

Az Amazon dúsgazdag alapítója egy hét múlva, július 20-án, az Apollo-11 Holdra szállásának napján indul a világűrbe a New Shepard nevű űrhajóval

Ez lesz a Blue Origin űrhajójának első indulása utasokkal.

#NewShepard is go for launch on July 20 for #NSFirstHumanFlight. This is the 16th flight and first with astronauts on board. Watch live at https://t.co/7Y4TherpLr. Coverage starts at 6:30 am CDT / 11:30 UTC. pic.twitter.com/hYv68UlCqm

