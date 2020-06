Tényleg fizetnek is annak, aki rövid, vicces videókat néz

Már Magyarországon is elérhető Androidon és iOS-en a pillanatok alatt divatossá vált Zynn videómegosztó alkalmazás.

Az új app felhasználói tábora fantasztikusan nő, gyarapodásának tempója messze meghaladja az Instagram, a YouTube, a TikTok és a járvány ideje alatt megkedvelt Zoom adatait.

Ez ingyenes alkalmazás rögtön bekerült az Apple App Store és a Google Play Áruház top 10-be.

Pedig ez az alkalmazás mindössze a TikTok szolgai másolata az utolsó gombig bezárólag.

A varázslat alapja, hogy a Zynn a többnyire gyermeteg videók megtekintéséért fizet. A vele töltött időt pontokkal jutalmazza, amiket pontokra lehet váltani, vagy PayPalon jóvá íratni.

Ki működteti a különös konstrukciót?

Bár a Zynn weboldalán amerikai cím – Palo Alto, CA 94306 – látható, a cég nem egyéb, mint a Kuaishou, egy harmincmilliárd dolláros kínai vállalat lerakata, amelyik amerikai terepen akarja legyőzni a TikTok szintén kínai tulajdonosát, a Douyint.

Figyeljünk fel rá, hogy a TikTok alkalmazás ikonja nem „t”, hanem „d”, mint Douyin – magyarázza a Forbes. És még egy apróság: aki letölti a Zynnt, észreveheti, hogy a bemutató videó eleje és számos része valójában a TikToktól származik.

Miért éri meg fizetni a videók nézéséért?

A mobiltelefonos alkalmazás üzleti modellje minden bizonnyal hirdetésalapú, vagyis a megjelenő márkák fizetnek azért, hogy pont ők legyenek láthatóak a mobilok kijelzőin. És amíg a Zynn kevesebb pénzt oszt szét a felhasználók között, mint amennyit beszed a hirdetőktől, addig a vállalkozás jövedelmező.

Bár, így kezdetben

nem is ez a lényeg, hanem a felhasználói tábor gyors felduzzasztása.

A Zynnt önként, vagy jól megfontoltan reklámozók leginkább a Youtube-on arról számolnak be, hogy milyen nagyszerű lehetőség jövedelemszerzésre a koronavírus miatt munka nélkül maradtaknak a vicces videók nézése.

Nem nagy pénzekről van szó, mintegy 0,2 dollárt adnak tízpercenként, vagy 1,25 dolláros órabért a szüntelen görgetésért.

Az az igazán nagy bolt, ha másoknak ajánlják

Hatékony megoldás, hogy a felhasználók 20 dollárt kaphatnak minden meghívott barátért, és további, bónusz 10 dollárt minden ötödik beterelt ismerősért: ez már 110 dollár öt balekért

de alapfeltétel, hogy le kell tölteni, regisztrálni és folyamatosan használni kell az alkalmazást, hogy meg legyen a pénz.

Diszkréten megemlítik persze, hogy díjazás csak akkor jön, ha az illetők rendületlenül nézik-használják az appot.

Magyarul: nem az applikáció a legfontosabb, hanem a meghívás, ami arra ösztönöz mindenkit, hogy további embereket hívjon meg és így tovább.

Ezt hívják piramisrendszernek: a termék másodlagos, a lényeg a toborzás.

Mellesleg adjuk oda az adatainkat

Nem mindenki aggódik azon, hogy a kedves bohóságok mellett a versenytárs Tiktok egyes tartalmai súlyos adatvédelmi kérdéseket vetnek fel az internetes zaklatástól az ISIS propagandán át egészen a félrevezető információkig. Ezt (is) másolja most a Zynn: a tinik kedvükre tátognak-táncolnak-vicceskednek a szobájukban, s most még pénzt is kapnak érte, hogy másokat néznek.

Az alkalmazásra nem lehet simán regisztrálni a jutalmakért: kizárólag úgy lehet fiókot létrehozni, hogy azt valamilyen más, meglévő, regisztrált szolgáltatásunkhoz kapcsoljuk – a Google, a Facebook, vagy Twitter fiókunkhoz, esetleg egy működő telefonszámhoz.

Így az app már hozzáfér az ismerősök névjegyeihez, s akkor már egy nagy lendülettel a tartózkodási helyünk folyamatos ismeretéhez is engedélyt kér.

Borítóképünk illusztráció