Válság: az egyiknek sikerül, a másiknak nem

A koronavírus-járvány okozta gazdasági válság két hónapja után megjöttek az első adatok a világ nagy tech vállalatairól.

Bár az S&P 500 index (a Standard & Poor 500 az értékük alapján legnagyobb amerikai vállalatok indexe) alapján megtépázta a gazdasági pánik a legnagyobbakat is, azért akad pár tech cég, amelyik a tőzsdei adatok szerint most is megtalálta a növekedési lehetőségeket.

A The Wall Street Journal és a FactSet számaiból kiderül, hogy az S&P 500 legnagyobb szereplői közül kik gazdagodtak.

A Netflix (pár napja írtunk szédítő tempójáról), az Amazon, és a Microsoft a részvényárfolyama jelentős növekedését hozta a piac általános visszaesése ellenére. Az év eleje óta a Netflix és az Amazon részvényeinek ára 30% fölé nőtt, míg a Microsoft szerény 10% -os növekedést hozott.

Más csúcstechnológiával foglalkozó vállalatok, például az Apple, a Facebook és az Alphabet ( a Google anyacége), körülbelül 4 százalékos veszteséget viseltek el,

ami még mindig jobb az amerikai gazdaság vezető vállalatainak 12,2 százalékos zuhanásától.

Februárban a felsorolt cégek az S&P 500 több mint 20 százalékát adták, és sokan attól tartottak, hogy az általuk elszenvedett veszteségek rendkívül káros kihatással lesznek a piac egészére.

Április végén van a pénzügyi év zárása. Mint írtuk, a Netflix április 21-i adatai alapján óriási felhasználószám növekedést és meglehetősen vegyes bevételi számokat mutat.

Az Alphabet várhatóan holnap, április 28-án, a Facebook és a Microsoft április 29-én, az Amazon és az Apple pedig április 30-án teszi közzé bevételi jelentését.

Borítóképünk illusztráció