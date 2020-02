Vigyázat, átverős levelekkel csapják be a Nemzeti Közművek ügyfeleit

Az utóbbi időben annyi visszaélés történt az NKM nevében, hogy a szolgáltató hivatalosan felhívta a figyelmet a szükséges óvatosságra.

Elszaporodtak az NKM energiaszolgáltatójára hivatkozó átverések, ezért az ügyfelek vagyonvédelmét szem előtt tartva, óvatosságra int a szolgáltató a hivatalos honlapján és Facebook oldalán is.

A csalók az NKM online ügyfélszolgálata nevében új földgázszámla elkészülésére hivatkozva küldenek ki e-mailt az ügyfeleknek.

A bűnözők a hamis [email protected] e-mail címről küldik ki a számlatartozásra vonatkozó levelet az érintetteknek. Az NKM felhívja ügyfeleinek figyelmét, hogy az NKM hivatalos online ügyfélszolgálati címe az [email protected].

Az ügyfeleknek minden esetben kizárólag az utóbbi e-mail címről megy a hivatalos, hiteles tájékoztatás, amennyiben új számlájuk készül.

Jelentsük a gyanús eseteket, óvatosan fizessünk

Az NKM elhatárolódik minden nem hivatalos úton történő megkereséstől és csalási kísérlettől, ezek felderítésében együttműködik a rendőrséggel.

A szolgáltató arra kéri ügyfeleit, ha bármilyen gyanús magatartást észlelnek, jelezzék ügyfélszolgálatuknak +36 1/20/30/70 474 9999 telefonszámon.

Mielőtt bármilyen címre, e-mailre kattintanánk,

vigyük az egeret a böngészőben a hivatkozás fölé, s a bal alsó sarokban látni fogjuk a tényleges URL-t, ahová mutat a link.

Ugyanaz a csapat fosztogatja a NAV és az E.ON ügyfeleit

Az év eleji E.ON és NAV átverések után után most a Nemzeti Közművek ügyfeleit próbálják átverni: a bűnözők hamis számlák online befizetésével próbálják bankkártyaadataikat megszerezni.

Felhasználják az E.ON, a NAV, az OTP Mobil (SimplePay), a PayPal, s most pedig az NKM nevét, hogy megszerezzék adatainkat – olvasható a Quadron közleményében.

„Egyértelműen megállapítható, hogy ugyanaz a csoport próbálja a NAV és az Nemzeti Közművek ügyfeleinek adatait is ellopni. A feltört weboldal könyvtárstruktúrájában visszalépkedve azt látjuk, hogy itt van egy /navhungaria nevű könyvtár is, amely a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adathalászatára utal” – mondta Solymos Ákos, a Quadron Kibervédelmi Kft. szakértője.

Internetes és közműszolgáltatók nevében elkövetett csalásokra figyelmeztet a rendőrség

Tavaly tizennégy interneten elkövetett és öt, valamely közműszolgáltató nevével visszaélve elkövetett sorozat-bűncselekményt lepleztek le – közölte az az Országos Rendőr-főkapitányság főkapitányi biztosa szerdán sajtótájékoztatón.

Oszlánszki Sándor arra kért mindenkit, hogy tudatosabban használja az internetet. Arra is figyelmeztetett, hogy

a közműszolgáltatók felelőssége a mérőóráig terjed, túlfizetés esetén pedig nem készpénzben térítik vissza a pénzt.

2019-ben hetvenhárom, utazó bűnözők által elkövetett sorozat-bűncselekmény ügyében nyomoztak és 224 gyanúsítottat fogtak el. Hangsúlyozta, hogy a megyei és városi kapitányságok tevékenységének összehangolása nyomán jelentősen javult a felderítési arány. Miközben korábban volt olyan bűnöző, aki nyolcvan bűncselekményt is elkövetett, most már legfeljebb hét eset után elfogták őket. A bűncselekmények visszaszorításához szükség van arra is, hogy a lakosság minél jobban felismerje a csalásokat – mondta az alezredes.

Panulin Ildikó, a Magyar Posta szóvivője arról számolt be, hogy tavaly negyvenhat olyan munkanap volt, amikor a csalók tizenötnél több adathalász e-mailt küldtek a Magyar Posta nevében. Ezekben jellemzően arra hivatkozva kértek adatokat, hogy a címzett értékes tárgyat, például mobiltelefont nyert a posta nyereményjátékán. Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy ne csak a levél tárgyát, szövegét, hanem a feladó e-mailcímét is ellenőrizzék, sok üzenet pedig már a külalak, például az ékezetek hiánya miatt kiszűrhető.

Kreitner Krisztina, a Magyar Víziközmű Szövetség szóvivője arra figyelmeztetett, hogy a szolgáltatók minden munkatársa logóval ellátott munkaruhát visel, feliratozott autóval közlekedik, továbbá céges igazolványt és megbízólevelet tud felmutatni. Vagyis már ezek hiánya alapján kiszűrhetők a csalók.

Borítóképünk illusztráció