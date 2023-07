Az elmúlt hetekben lezárult a bajnokságok többsége, az MTK Budapest E-sport szakosztálya pedig szép eredményeket ért el a maguk mögött hagyott idényben, tudtuk meg az MTK Budapest E-sport sajtó osztályától. Ahogy közleményükben fogalmaznak, „A Hungarian Pro Clubs League-ben FIFA-csapatunk a második helyen végzett – árulta el Morvai Lajos a MTK Budapest E-sport szakosztályának technikai vezetője a Platinum e-Space Hungary Zrt. érdeklődésére. – Nem ez a legjobb eredmény a szakosztályunk életében, de nagyon büszkék vagyunk a játékosainkra. Az elmúlt szezonokban is harcban voltunk a dobogóért, most pedig újra előkelő helyet sikerült megcsípni. Nagyon szoros volt a küzdelem, a harmadik csapat is annyi pontot gyűjtött, mint mi, azonban a mi gólkülönbségünk jobb volt” – tette hozzá Morvai Lajos.

Jelenleg is zajlik az egyéni FIFA bajnokság, a HUNESZ Masters, ahol Horváth Gábor képviseli az MTK E-sport szakosztályát. „Gábor ismét feljutott a legjobbak közé, így ebben a hónapban újra a legjobb nyolc játékos között teljesít. Jelenleg is zajlik a júliusi alapszakasz, hamarosan el fog dőlni, hogy ki jut be a szezon utolsó rájátszásába.”

A budapesti kék-fehér alakulat a nem rég ért véget Hungarian Rocket League Tournaments által szervezett magyar bajnokságban (Hungarian Open) is remekelt, az előkelő harmadik helyezést szerezte meg.

„Mondhatni, ez volt papírforma, előzetesen is ide pozícionáltuk magunkat. Egy-két alkalommal sikerült meglepnünk a nálunk jobb csapatokat is, ami miatt különösen büszkék vagyunk a fiúkra” – folytatta az értékelést Morvai Lajos.

A technikai vezető felhívta a figyelmet a szakosztály legújabb igazolására is, hiszen Ambrus Zoltán – játékosnevén Genzo – május óta Tekken játékosként színesíti a szakosztály palettáját.

„Genzo tavasszal kivívta, hogy ismét részt vegyen a Tekken világbajnokságon. Tavaly decemberben Balin már megmérkőzött a világ legjobbaival, akkor azonban nem tudott továbbjutni a csoportkörből. Augusztus 24-én utazik majd Romániába, ahol hasonló lesz a világbajnokság lebonyolítása. Nagyon bízunk benne, hogy ezúttal sikerül továbbjutnia a selejtezőből, aztán pedig az egyenes kieséses szakaszban is minél több párharcot tud majd sikeresen megvívni” – tekintett előre az MTK E-sport szakosztályának technikai vezetője.