Indulnak a megyei FIFA 21 döntők, itt nézheted élőben a közvetítéseket

Kövesd élőben, magyar nyelven a Megyék Csatája FIFA 21 tornájának legfontosabb eseményeit, íme a menetrend és a legfontosabb tudnivalók.

Miután számtalan mérkőzést lejátszottak az elmúlt két selejtezőn, kialakult a megyei döntők mérkőzései, és bár vannak új nevek a mezőnyben, lesz néhány nagyon komoly rangadó is az egyes párosítások esetében. A négy napos közvetítés sorozatban észak és dél, valamint kelet és nyugat feszül egymásnak az utolsó kvalifikációs körben, és eldől mely játékosok képviselhetik majd a Megyék Csatája csoportmérkőzései alatt a saját megyéjüket. Ezekről a meccsekről természetesen lesz magyar közvetítés, az első adás október 27-én, kedden indul és egészen péntekig tart.

Hol nézheted élőben a megyei FIFA 21 döntőket?

A League of Legends-szel ellentétben a virtuális sportjáték meccseit Facebookon lehet majd élőben követni, és ehhez elég csak ellátogatni a Megyék Csatája oldalára. Kattints a linkre vagy keresd meg Facebookon a Megyék Csatája oldalát.

Hogyan épül fel egy Megyék Csatája FIFA 21 megyei döntő adása?

Minden közvetítés 30 perccel az első mérkőzés előtt indul, és így a felvezető műsorban megismerkedhettek a játékosokkal, a selejtező eseményeivel, illetve a FIFA 21-be is betekintést nyerhettek. Az első párosítás aztán 18 órakor kezdődik, és minden meccs oda-visszavágós rendszerben zajlik, tehát a két találkozónak az eredménye függ egymástól és az idegenbeli találat is érvényben van. A végső győztest az összesített eredmény adja majd ki. Ha esetleg így nem születik döntés, akkor egy harmadik mérkőzés is kezdetét veszi, és ez addig tart, amíg valaki gólt nem szerez.

17:30: Közvetítés elkezdődik a felvezető műsorral

18:00: Elkezdődik az aktuális nap első megyei döntője, majd egymás után következnek az aznapi párosítások résztvevőinek meccsei

Mikor lesznek Megyék Csatája adások a következő napokban?

Az első napon, azaz október 27-én kedden az alábbi mérkőzéseket lehet élőben követni 18 órától:

Ha nem lesz szükség a harmadik meccsekre, akkor minden párosítás körülbelül fél órán át küzd egymással, majd jön a következő duó, egészen az utolsó összecsapásig. A héten még ezen kívül három alkalommal lesz közvetítés:

Október 28., szerda

Október 29., csütörtök

Október 30., péntek

Mindennap 17:30-tól már érdemes követni a Megyék Csatája Facebook oldalát, hogy biztosan ne maradjatok le semmiről.