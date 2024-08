A Magyar Vöröskereszt évről évre szervez retro véradásokat Siófokon, ahol a régi hagyományok szerint virslivel és sörrel köszöntik a véradókat. Az idei eseményt pénteken tartották a siófoki könyvtárban, ahol már az első félórában kiderül, hogy idén sem lesz hiány jelentkezőkben. A retro véradásra nemcsak a helyiek, hanem a környékbeli településekről, de még az ország távolabbi részéről is érkeznek.

Ádám Nikolett szabadságát szakította meg, hogy részt vegyen a Magyar Vöröskereszt retro véradási akcióján

Forrás: Hajdú Marianna/Somogyi Hírlap

A véradás elengedhetetlen az egészségügyi ellátásban. Számos életmentő helyzetben van szükség vérre, legyen szó sürgősségi beavatkozásokról, betegségek kezeléséről vagy műtéti beavatkozásokról. A véradóktól érkező vér sokszor a különbséget jelenti az élet és a halál között.



Németh Józsefné, a Magyar Vöröskereszt siófoki szociális segítőjétől azt is megtudtuk, hogy idén 50 főre tervezték az eseményt, és már az első órában sokan érkeztek. A retro véradás különlegessége abban rejlik, hogy a véradók egy kis nosztalgiával vegyített hangulatba is csöppennek, miközben vért adnak, ugyanis nemes cselekedetükért virsli és sör jár cserébe, mint ahogy az annak idején is dukált. A nyár fővárosában az önkéntes véradók pénteken plusz ajándékot is kaptak: extra kuponokkal az óriáskereket is kipróbálhatták.



Ádám Nikolett Budapestről érkezett és a szabadságát tölti Zamárdiban, itt értesült a véradásról. Mint mondta, ez már a második alkalom, hogy vért ad, és teljesen egyértelmű volt számára, hogy egy kis időt áldozva a pihenésből, ősszeköti a kellemest a hasznossal. Ráadásul extra egy nap szabadsággal honorálja munkaadója a véradást.