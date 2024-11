A OECD előrejelzése szerint Magyarországon 2023-2050 között tovább emelkedik a daganatos (rákos) halálesetek száma. A Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház vezetése viszont kifejlesztett egy megoldást az elkallódott daganatos betegek számának csökkentésére, számolt be róla az Economix a Digital Health Summitra hivatkozva. Magyarország digitális egészségügyi konferenciáján a közegészségügy, a magán egészségügy, az egészségügyi termékeket és szolgáltatásokat gyártó szakma szereplői találkoztak a héten Budapesten, ahol Lukács Gábor, a Kaposi Mór Oktató Kórház főorvosa arra hívta fel a figyelmet, hogy ma is toronymagasan vezeti Magyarország a rosszindulatú halálozásának toplistáját. Somogy vármegyében különösen aggasztóak a rosszindulatú daganatos betegségekkel kapcsolatos morbiditási és mortalitási adatok, ezért kerestek megoldást a daganatos betegek komplex ellátásának megújítása és daganatos betegségek csökkentése érdekében.

A mammográfiás központ eszközparkját is megtekinthették az októberi mellrák elleni séta után.

Forrás: Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Az onkológus szavait erősítik a nemrégiben megjelent OECD adatok is, eszerint Magyarországon az előrelépések ellenére, a rák továbbra is jelentős közegészségügyi kihívást jelent. A rák a második vezető halálozási ok és az OECD becslése szerint 2023 és 2050 között minden negyedik korai (75 éves kor előtti) haláleset (26 százalék) rákos megbetegedés következménye lesz.

Arra is felhívják a jelentésben a figyelmet, ha Magyarország javítana a rákszűréseken, a rákdiagnózison és rákkezeléseken, akkor: