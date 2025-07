Tíz perces diéta - ebből készíts levest, ha már nem bírod a hőséget

Az őszibarack 100 grammja mintegy 0,7 gramm fehérjét, 0,1 gramm zsírt és 9 gramm szénhidrátot tartalmaz. 100 gramm gyümölcshús mindössze 40 kalória, tehát nem hizlal. Nagy része, azaz 85-90 százaléka víz. Nem is csoda, hogy olyan jól oltja a szomjat, ami a nyári melegben nem mellékes.

Fogyókúrában is előszeretettel alkalmazzák, mivel alacsony a kalória-, fehérje-, szénhidrát- és zsírtartalma is. Segít eltávolítani a szövetekből a megrekedt vizet.

Hozzávalók: öt db őszibarack, egy dl narancslé, egy egész citrom, négy evőkanál édesítőpor, kevés szerecsendió, fahéj, szegfűszeg, pici só. Elkészítés: a barackokat mossa meg, vágja ketté, magozza ki, héjukat szedje le, majd kockázza fel. A fűszereket a sóval, a citrom és narancs levével és az édesítővel forrásig főzze, majd dobja bele a barackokat, pár perc alatt főzze össze a lével azt is. Lehet így is fogyasztani, de akár le is turmixolhatja az egészet.