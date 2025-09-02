Nálad is felbukkant a fürdőben ez a kis szárnyas rovar? Mutatjuk, hogyan szabadulhatsz meg tőle

A csatornalégy a lepkeszúnyogfélék közé tartozik, de más vérszívó rokonokkal ellentétben egyáltalán nem olyan veszélyes. Ez a faj teljes mértékben hozzászokott már az ember közelségéhez, így a természetes közegükben szinte alig fordulnak elő példányai. Amíg más lepkeszúnyogfélék főleg a mocsaras vidékeket kedvelik, addig a csatornalegyek teljesen otthonosan érzik magukat a házak vizes részeiben is.

A csatornalégy közelről. Forrás: kartevoirtas.org



Kicsi, szőrös és makacs: ezért szaporodik el a csatornalégy

A csatornalégy a nedves, szerves anyagban gazdag környezetet kedveli. Lárvái a lefolyókban található nyálkás, szennyezett rétegben fejlődnek ki, de előfordulhatnak csatornaaknákban, szennyvízrendszerekben is. Emiatt különösen ott jelennek meg, ahol a lefolyókat ritkán használják, vagy nem történik rendszeres tisztítás.

A rovarok nappal pihennek, éjjel és szürkületben válnak aktívvá. Bár alig 2–3 milliméteresek, szőrös testük és V-alakban tartott szárnyuk miatt könnyen felismerhetők.

A csatornalégy nem vérszívó rovar. Betegséget ritkán terjeszt, de nagy számban allergénként is hathat, és jelenléte mindenképpen a lefolyók szennyezettségére utal. Egy elhanyagolt fürdőszobában vagy konyhában gyorsan elszaporodhat, és tömegesen is megjelenhet a falakon, tükrön, csempén.

Ahol lerakódás van, ott tömegesen jelennek meg. Forrás: kartevoirtas.org

Hogyan védekezhetünk ellenük?

„A csatornalégy leggyakrabban akkor jelenik meg, ha dugulás alakul ki a csatornarendszerben” – erősítette meg Lévai Szabolcs, egészségügyi kártevőirtó és gázmester. Hozzátette: „A rovarok a lefolyók szélén megjelenő nedves lerakódásokra petéznek, innen kelnek ki a lárvák. A probléma megszüntetésének kulcsa ezért a lefolyók és a csövek belső felületének alapos tisztítása, illetve a dugulások elhárítása.”

Eldugult csőrendszer - ez a kedvencük. Forrás: kartevoirtas.org

Szerinte, ha a szennyeződés megszűnik, a rovarirtás már egyszerűbb feladat: háztartási környezetben akár egy szúnyogirtó aeroszollal is hatékonyan lehet védekezni ellenük. „A csatornalégy a csőrendszerben él és szaporodik, így nemcsak kellemetlen, hanem higiéniai kockázatot is jelenthet. Az ürülékre és szennyezett felületekre szállva onnan kerülhet be a lakótérbe, ahol az emberrel és környezetével is érintkezhet” – fogalmazott Lévai Szabolcs.



