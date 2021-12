Kutatók feltártak egy 326 millió éves fosszíliát, amelyből megállapítotték, hogy autóméretű, 50 kilós ezerlábúak élhettek egykor Észak-Anglia területén. A valaha talált legnagyobb ezerlábú fosszíliájára Howick közelében, a Northumberland parton bukkantak, miután egy szikladarab a partszakaszra zuhant.

Ahhoz, hogy ilyen nagyra nőjön, az Arthropleura nevű lénynek egy tápanyagban gazdag növényi étrendet kellett fogyasztania, de akár ragadozó is lehetett, amely más gerinctelenekkel vagy kisméretű kétéltűekkel táplálkozhatott.

Largest ever giant millipede fossil found on UK beach https://t.co/L17dX3y6ro — The Guardian (@guardian) December 21, 2021

A lelet több többszörösen ízelt exoszkeleton, vagyis külső váz töredékéből áll.

Az élőlény összességében nagyon hasonlít a mai ezerlábúakra.

Ez csak a 3. ilyen fosszília, amelyet valaha találtak, ezek közül is ez a legrégebbi és legnagyobb. A szakemberek szerint a fosszília a lény exoszkeletonjának csak egy része.

A töredék mintegy 75 centiméter hosszú. Az alapján a tudósok úgy vélik, a teljes test 2,7 méteres lehetett és 50 kilót nyomott.

A karbon földtörténeti időszakból származik, amely több mint 100 millió évvel előzte meg a dinoszauruszok korát. Akkoriban Nagy-Britannia az Egyenlítő közelében feküdt, hőmérséklete pedig jóval melegebb volt. A tudósok eredményeikről a Journal of the Geological Society című tudományos lapban számoltak be.

Egy egykori PhD-hallgató 2018 januárjában éppen az érintett partszakaszon sétált, amikor meglátta, ahogy egy nagy homokkő szikla épp leszakad a szirtfalról. Ahogy lezuhant, kettényílt és feltárta a belsejében rejlő fosszíliát – mondta el Neil Davies, a Cambridge-i Egyetem munkatársa.

A fosszíliát Cambridge-be vitték további elemzésre. Olyan nagy volt, hogy 4 emberre volt szükség a szállításhoz.

Ezek a lények mintegy 45 millió éven át élhettek az Egyenlítő térségében, mielőtt kihaltak.

Ez vélhetően vagy a globális felmelegedés miatt következett be, amelynek hatására számukra túl szárazzá vált a klíma, vagy a táplálkozás szempontjából konkurenciát jelentő hüllők megjelenése miatt.

A fosszíliát jövőre a Cambridge-hez tartozó Sedgwick Múzeumban állítják ki.

