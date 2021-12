Tűzifát juttat több száz rászoruló családnak az Ökumenikus Segélyszervezet, csütörtökön egy érdi család kapott a leghidegebb téli hónapokra 2,5 tonna tűzifát - tájékoztatta a segélyszervezet az MTI-t.

A közlemény szerint a segélyszervezet egész évben országosan több száz olyan családot segít tűzifával, amelynek nincs pénze megvásárolni a fűtőanyagot.

Sok háztartásban nemcsak télen, hanem az év egyéb időszakaiban is fontos segítség a tűzifa, mivel sokan a főzéshez és a vízmelegítéshez is fatüzelésű eszközt használnak. Az Ökumenikus Segélyszervezethez egész évben, a járványhelyzet miatt különösen is sok kérés érkezik, de a hideg idő beálltával megsokszorozódik a tüzelőanyag iránti kérelmek száma - olvasható a tájékoztatóban.

A tűzifa-segélyakció kapcsolódik az Ökumenikus Segélyszervezet szeretet.éhség. országos adventi pénzadománygyűjtéséhez. A szervezet egész éves, rászorulókat segítő munkáját a 1353-as adományvonal tárcsázásával, hívásonként 250 forinttal lehet támogatni.

Azt írták, az adományvonal tárcsázásával csupán 400 hívás - amely 100 ezer forintnyi tűzifát tesz ki - már melegen tarthatja egy család otthonát a leghidegebb téli hónapokban.

Aki nagyobb összeget szeretne felajánlani és rendelkezik bankkártyával, az a www.segelyszervezet.hu oldalon adakozhat.

Az egyik magyarországi áruházláncnál december 24-ig 250 forintos adománykuponokat lehet vásárolni a kasszáknál, illetve online, a nagyobb postákon pedig kihelyezett gyűjtődobozokban gyűjtik a pénzfelajánlásokat, de csekken is lehet adományozni.

A segélyszervezet Adventi ünnep a Bazilikánál rendezvénysorozat helyszínén felállított adománypontján önkéntesek fogadják a pénzadományokat, az adományboltban pedig a segélyszervezet intézményeiben készített ajándéktárgyak vásárlásával lehet segíteni. Az Erkel Színház előtt az Opera által szervezett Diótörő Fesztivál keretében árusított forralt bor és más finomságok árával lehet támogatni a segélyszervezet kitűzött céljait - áll a közleményben.